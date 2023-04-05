Асхат Жумагали возглавил Антикоррупционную службу

С 7 марта 2022 года он работал заместителем председателя Антикоррупционной службы.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Жумагали Асхата Жумагалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), освободив от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Трудовую деятельность Асхат Жумагали начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента.

Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, а затем руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкент.

С 7 марта 2022 года был заместителем председателя Антикоррупционной службы.