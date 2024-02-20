Ашимбаев: Демографическое развитие – фактор конкурентоспособности страны

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Сенате состоялся правительственный час на тему: «Демографический рост - основа стратегического преимущества нации» в рамках реализации послания главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: пресс-служба Сената

Открывая работу правительственного часа, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в своем послании народу глава государства подчеркнул ключевую роль демографического роста, как фактора повышения конкурентоспособности страны и обозначил важность эффективного использования имеющегося потенциала. В этой связи в стране были приняты концепции миграционной политики и развития сельских территорий, а также разработан Национальный план развития до 2029 года.

Маулен Ашимбаев также акцентировал внимание участников встречи на потенциальных возможностях и вызовах, обусловленных демографической ситуацией в Казахстане. Эти изменения, в свою очередь, влияют на пенсионную систему и социальное обеспечение в целом. Среди трендов были отмечены молодость нации, постепенное повышение продолжительности жизни и урбанизации.

Как отметил спикер Сената, урбанизация обеспечит необходимые условия для роста производительности труда и распространения инноваций. По данным национальной статистики, уже сейчас доля городского населения составляет 62%.

- Согласно прогнозам ООН, в среднесрочной перспективе в регионе Центральной Азии прирост населения в городах продолжится. Конечно, это положительная тенденция. Вместе с тем, нельзя забывать и о развитии сельских территорий, создании рабочих мест, развитии социальной инфраструктуры. В этой связи, важно обеспечить качественную реализацию мероприятий, заложенных в Национальный план развития до 2029 года, Концепцию развития сельских территорий и другие планы регионального развития, - подчеркнул Ашимбаев в своем выступлении и остановился на задачах по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом меняющейся демографической ситуации.

Особое внимание было уделено проблемам дисбаланса в социально-демографическом и экономическом положении регионов, обеспечению условий для занятости, повышения уровня образованности, производительности труда и доходов молодежи, а также поддержки молодых семей.

По мнению Маулена Ашимбаева, устойчивое экономическое развитие напрямую зависит от численности населения, уровня благосостояния граждан и доступности трудовых ресурсов.

- В вопросах, связанных с демографическим развитием нашей страны, важно повышать эффективность межведомственного взаимодействия. Сбалансированное демографическое развитие является одним из факторов конкурентоспособности страны. Повестка построения Справедливого Казахстана основана на принципе «человекоцентричности». Это, прежде всего, приоритет интересов и потребностей человека, улучшение качества жизни и благосостояния населения. В этом заключается одна из ключевых целей демографической политики нашей страны, – резюмировал спикер Сената.

Кроме того, на правчасе с докладами выступили заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, министр культуры и информации Аида Балаева, представитель ЮНФПА в Казахстане – страновой директор ЮНФПА в Кыргызстане и Туркменистане Олоф Ронни Линдстроем, исполняющий обязанности представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Летисия Баззии-Вейл, а также представители экспертного сообщества и акиматов.

#Сенат #развитие #Ашимбаев #демография

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