Ашимбаев: Казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы

Международное сотрудничество, Сенат, Культура, Литература
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Делегация Жогорку Кенеша Кыргызстана под председательством Нурланбека Шакиева посетила фотовыставку в честь 95-летия выдающегося писателя Чингиза Айтматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Казахстана.

Фото: Н.Байбулин, пресс-служба Сената

В ходе официального визита парламентарии также ознакомились с деятельностью Ассамблеи народа Казахстана.

В своем выступлении спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев отметил, что братские взаимоотношения казахов и кыргызов исчисляются веками. Такая крепкая связь служит примером истинной дружбы и добрососедства на мировом уровне.

«Братство наших народов имеет многовековую историю. В Казахстане проживают более 40 тысяч представителей кыргызского этноса. В рамках ассамблеи действуют 10 региональных кыргызских этнокультурных объединений. В Кыргызстане также проживает немало казахов. Поэтому считаем важным укреплять наше двустороннее сотрудничество. В целом есть все основания утверждать, что казахско-кыргызские взаимоотношения служат примером взаимоуважения и истинной дружбы», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к коллегам.

Как подчеркнул председатель Сената, сегодня казахско-кыргызские взаимоотношения вышли на новый уровень своего развития. Этому во многом способствует активный и доверительный диалог на высшем уровне.

Кроме того, как было отмечено сторонами в ходе встречи, особого внимания заслуживают исторические, духовные и культурно-литературные корни двух народов, а также казахстанско-кыргызский диалог интеллигенции.

«Культовым примером для многих поколений двух стран стал тандем Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова. И по сей день эта уникальная связь двух писателей находит свое продолжение. Айтматов – классик мировой литературы, чье творчество переплетено тесной дружбой с казахской интеллигенцией. В его произведениях отражены просторы наших степей и судьбы простых людей. Поэтому казахский народ высоко ценит творчество Чингиза Айтматова», – резюмировал Маулен Ашимбаев.  

В свою очередь председатель Жогорку Кенеша отметил, что кыргызская сторона также заинтересована в дальнейшем укреплении культурных и духовных связей двух братских народов.

«Крепкая дружба и сплоченность между казахами и кыргызами легли в основу многих поэм и произведений. Такие отношения глубоко укоренились и среди представителей интеллигенции двух стран. Большую роль в том, что кыргызский эпос «Манас» сохранился до наших дней, сыграл казахский писатель Мухтар Ауэзов. Выражаем особую признательность за организацию культурных мероприятий в честь 95-летия великого сына Кыргызстана Чингиза Айтматова на столь высоком уровне», – выразил признательность Нурланбек Шакиев.

В ходе встречи спикер палаты отдельно остановился на роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении общественного согласия и общенационального единства в стране, а также проинформировал коллег о деятельности структуры в целом.

#Парламент #Сенат #АНК #Кыргызстан #Ашимбаев #международное сотрудничество #юбилей #Чингиз Атматов

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