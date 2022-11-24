Ашимбаев назвал устаревшими законы о поддержке сельхозтоваропроизводителей

Сенат , Сельское хозяйство
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания палаты назвал устаревшими законы о поддержке казахстанских сельхозтоваропроизводителей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Сената

«В предвыборной программе главы государства большое внимание уделено развитию сельского хозяйства и сельхозтоварокооперации. На это будет выделяться 1 трлн тенге с целью охвата более 1 млн человек, живущих в сельской местности. В ближайшие годы предполагается создать 350 тысяч рабочих мест. Это очень масштабная программа, и мы все должны активно участвовать в ее реализации. И чтобы развивать сельхозтоварокооперацию на новом уровне, нужны новые подходы. Для этого нужны и новые законы», – обосновал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также назвал закон о сельхозтоварокооперации «несколько устаревшим» и призвал Правительство его пересмотреть.

«Насколько мы понимаем, Правительство в этом направлении не работало, или, по крайней мере, мы не слышали об этом. Этот закон (о сельхозтоварокооперации – прим. ред.) мы должны переработать. Видимо, мы должны вернуться к Закону «О личном подсобном хозяйстве» или «посадить» какие-то нормы в Закон «О сельхозтоварокооперации». Всю эту масштабную программу президента страны мы не сможем реализовать без соответствующих изменений в наши законы, учитывая, что глава государства в своей программе поставил задачу вовлечь в кооперативное предпринимательство более половины личных подсобных хозяйств. Это всё требует хорошего правового обеспечения, и давайте мы здесь вместе поработаем», – призвал председатель Сената.

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Огромный пласт надежд
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Бизнес под натиском мародеров
Выборы на «пятерочку»
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Королева танца – Шара
Кипит работа на площадке
В чудо надо верить, и оно придет
Ориентир на спрос
Мбаппе, Месси и Левандовски
В режиме ускорения
В аулах станет больше отличников
Фауна в нашей жизни
Обыватель стал гражданином
Креатив и практичность
Дом, в котором жил Шерхан
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Сенат
"Не нужно ждать ЧП" – сенатор призвал решить проблемы с ава…
Сенат , Экономика
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих ка…
Сенат , Транспорт
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: …
Сенат , Экономика
Приняты налоговые поправки, снижающие нагрузку на фонд опла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]