Ашимбаев назвал устаревшими законы о поддержке сельхозтоваропроизводителей

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«В предвыборной программе главы государства большое внимание уделено развитию сельского хозяйства и сельхозтоварокооперации. На это будет выделяться 1 трлн тенге с целью охвата более 1 млн человек, живущих в сельской местности. В ближайшие годы предполагается создать 350 тысяч рабочих мест. Это очень масштабная программа, и мы все должны активно участвовать в ее реализации. И чтобы развивать сельхозтоварокооперацию на новом уровне, нужны новые подходы. Для этого нужны и новые законы», – обосновал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также назвал закон о сельхозтоварокооперации «несколько устаревшим» и призвал Правительство его пересмотреть.

«Насколько мы понимаем, Правительство в этом направлении не работало, или, по крайней мере, мы не слышали об этом. Этот закон (о сельхозтоварокооперации – прим. ред.) мы должны переработать. Видимо, мы должны вернуться к Закону «О личном подсобном хозяйстве» или «посадить» какие-то нормы в Закон «О сельхозтоварокооперации». Всю эту масштабную программу президента страны мы не сможем реализовать без соответствующих изменений в наши законы, учитывая, что глава государства в своей программе поставил задачу вовлечь в кооперативное предпринимательство более половины личных подсобных хозяйств. Это всё требует хорошего правового обеспечения, и давайте мы здесь вместе поработаем», – призвал председатель Сената.