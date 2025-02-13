Ашимбаев: Важно системно подойти к изучению и продвижению наследия Яссауи

Сенат,Культура
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Такую позицию озвучил глава Сената сегодня на заседании Палаты в ходе рассмотрения закона об особом статусе города Туркестан

Фото: пресс-служба Сената

В ходе заседания Маулен Ашимбаев отметил, что работа по развитию Туркестана должна проводиться последовательно и системно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«По поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется большая программа по развитию Туркестана как туристического центра. В рамках этого разработан и закон, который рассматривается сегодня. С этой точки зрения важно сформировать в Туркестане Центр изучения наследия Яссауи и наполнить музей, посвященный мыслителю, экспонатами, соответствующим контентом. Эти объекты должны стать ключевым инструментом по изучению и продвижению учений Яссауи», – отметил Маулен Ашимбаев, добавив, что такой шаг придаст новый импульс пропаганде учений Яссауи.

Председатель Сената также отметил важность систематической реализации научных исследований, касающихся работ Яссауи.

«Наряду с принятием законов, необходимых для развития Туркестана как центра тюркского мира, мы должны приступить к реализации и других содержательных мероприятий. К этому делу нельзя относиться поверхностно. Важно популяризировать и изучать таких выдающихся личностей, как Яссауи, Аль-Фараби. Они внесли большой вклад в формирование нашей национальной идентичности. Поэтому мы надеемся, что в рамках одобренных сегодня законов будет проведена соответствующая всесторонняя работа», – подчеркнул он.

Спикер палаты также акцентировал внимание на важности более полной реализации туристского потенциала Туркестана.

«Глава государства поставил конкретные задачи по развитию туризма в стране. Потенциал Туркестана в этом направлении огромен. Сейчас в городе сформирована необходимая инфраструктура. Теперь стоит уделить особое внимание мерам по привлечению туристов. Учитывая высокую конкуренцию в этой сфере, необходимо усилить системную работу и в этом направлении», – резюмировал председатель Сената.

 

#развитие #Туркестан #Ашимбаев #изучение #Яссауи

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