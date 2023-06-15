Ашимбаев вновь раскритиковал Кабмин за неэффективную работу СПК и СЭЗ

Фото: пресс-служба Сената

Социально-предпринимательские корпорации (СПК) не достаточно эффективно работают с деньгами, предназначенными для формирования стабилизационных фондов. Фиксируются факты ненадлежащего управления активами и земельными участками. Не оправдывают вложений и казахстанские специальные экономические зоны (СЭЗ). Об этом заявил на пленарном заседании Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев, заслушав отчет руководителей профильных министерств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев возмутился тем, что 4 трлн тенге вложены государством на развитие СЭЗ. А отдачи, прежде всего, в виде налогов и рабочих мест, по-прежнему нет.

«Cитуацию министерству нужно держать на контроле. Эту историю, что мы строим и скоро получим результат, мы уже давно слышим. Есть проблемы и по некоторым заводам, которые вы планируете строить. Огромные деньги вкладываются государством на развитие специальных экономических зон в Казахстане, но нужны и результаты, прежде всего, в виде налогов и рабочих мест. И вот здесь цифры пока не очень-то и убедительные. Мы надеемся, что дальше цифры будут улучшаться», – подчеркнул председатель палаты.

Подверг критике спикер Сената и деятельность СПК. Вместо того чтобы помогать социальным и производственным проектам, эти организации раздают земли под строительство ресторанов, торговых домов, коттеджных городков, дискредитируя саму идею создания СПК. Маулен Ашимбаев предложил Правительству совместно проработать ужесточение законодательства в этой сфере.

«По СПК у нас накопилось очень много проблем. Прокуратура проверила в прошлом году все СПК, и во всех выявлены факты ненадлежащего управления активами, земельными участками и так далее. Часто без соответствующих процедур. Генеральная прокуратура этим вопросом занималась, соответствующие выводы есть. Дальше мы должны посмотреть и законодательную часть. Если нужно, давайте мы ужесточим законы, которые регулируют эту деятельность, какие-то новые нормы введем, и вообще по вопросам СПК и СЭЗ можно было бы создать совместную парламентскую и правительственную рабочую группу, чтобы она проанализировала эффективность этих проектов и подготовила предложения, прежде всего, в части законодательного регулирования», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.