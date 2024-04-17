Ашимбаев встретился с директором Оксфордского центра исламских исследований

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Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с директором Оксфордского центра исламских исследований Фарханом Ахмадом Низами, в ходе которой были обсуждены перспективы укрепления научно-исследовательских связей и сотрудничества в сфере духовной дипломатии.

Спикер Сената поблагодарил Фархана Ахмада Низами за активное взаимодействие с казахстанскими учеными и отметил, что это важный шаг в деле консолидации научного сообщества двух стран для решения глобальных задач современности.

Он также подчеркнул, что для Казахстана принцип «единство в многообразии» является основополагающим и выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Оксфордским центром исламских исследований.

Особое внимание в ходе встречи было уделено роли Съезда лидеров мировых и традиционных религий в продвижении культуры мира, доверия и диалога, а также совместным усилиям в реализации задач Концепции развития Съезда на предстоящие 10 лет.

«Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый в Казахстане, за два десятилетия стал уважаемой и признанной международной площадкой, способствующей диалогу между религиями, культурами и цивилизациями. В прошлом году мы приняли Концепцию развития Съезда на следующее десятилетие. Наша деятельность направлена на укрепление сотрудничества между религиозными лидерами, политиками и международными организациями для содействия решению наиболее острых проблем, с которыми сталкивается сегодня мир, включая вопросы изменения климата, неравенство, экстремизм и войны. В этом плане мы видим большой потенциал в духовной дипломатии, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с вашим центром в этом направлении», – сказал председатель палаты в своем выступлении.

Со своей стороны, Фархан Ахмад Низами поблагодарил Маулена Ашимбаева за проведение встречи и выразил приверженность дальнейшему укреплению контактов и усилению научно-исследовательского взаимодействия двух стран.