Аскар Мамин провел совещание по подготовке к весенне-полевым работам

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Министерстве сельского хозяйства совещание о ходе подготовке к весенне-полевым работам. Участие приняли руководители государственных органов, акимы 14 областей, сельхозтоваропроизводители и представители отраслевых ассоциаций и союзов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
На совещании о проводимой работе по своевременному обеспечению посевной кампании и планируемому охвату площадей доложил министр сельского хозяйства С. Омаров. В 2019 году площадь размещения сельхозкультур составляет 22,3 млн. га, что на 1,3% больше уровня прошлого года. В наличии имеются 147 тыс. тракторов, 79,4 тыс. сеялок, 249 тыс. почвообрабатывающих орудий.
Вице-министр энергетики Б. Акчулаков, в свою очередь, доложил об обеспечении аграриев необходимым объемом ГСМ. Так, цена с нефтеперерабатывающих заводов установлена в размере 160 тенге/литр (193 тыс. тенге/тонна), с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 174 тенге/литр, что на 15-20 тенге дешевле рыночной.
В режиме селектора заслушаны акимы 10 областей, в том числе основных зерносеющих регионов страны — Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской.
В ходе совещания также выступили представители сельхозформирований. Директор ТОО «Агрофирма «Родина» И. Сауэр, директор ТОО «Вишневское» П. Рафальский проинформировали о проводимой работе в разрезе хозяйств. Поднятые участниками совещания вопросы по обеспечению полива посевных площадей прокомментировал вице-министр Е. Нысанбаев.
Подводя итоги обсуждения, Мамин отметил, что подготовка к весенне-полевым работам ведется, а в южных регионах посевная уже началась. В этой связи, акиматам областей поручено обеспечить посев сельхозкультур с соблюдением оптимальных агротехнических сроков. Акимам Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей необходимо обратить особое внимание на обеспечение посевов на площадях проблемных агрохолдингов.
«Необходимо продолжить диверсификацию посевных площадей востребованных сельхозкультур, — подчеркнул Аскар Мамин, отметив, что «от этого напрямую зависит обеспечение внутреннего рынка доступной растениеводческой продукцией, загрузка перерабатывающих предприятий и укрепление кормовой базы животноводства».
Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством энергетики держать на постоянном контроле вопросы отгрузки регионам дизтоплива с НПЗ, подчеркнув, что «никаких сбоев быть не должно».