Политика
Аскар Мамин провел встречу с заместителем Премьер-министра Катара
Глава Правительства РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем Премьер-министра Катара Хамадом бин Абдулазизом аль-Кавари, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

"Катар является важным политическим партнером Казахстана в арабском мире. Между нашими странами налажен доверительный и открытый политический диалог, основанный Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и высшим руководством Катара. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, придерживаясь преемственности во внешней политике, уделяет большое внимание развитию сотрудничества с Катаром", — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Между странами установлен безвизовый режим, в декабре текущего года планируется запустить прямые рейсы между Нур-Султаном и Дохой. В дальнейшем по 7 раз в неделю будут выполняться регулярные рейсы не только между столицами, но и между Алматы и Дохой, а также 7 грузовых рейсов в неделю с пятой степенью "свободы воздуха" в рамках внедренного режима открытого неба в Казахстане.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в туристическом, транспортном секторах, здравоохранении, образовании и других сферах.

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