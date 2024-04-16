Ассоциация журналистов стран ЦА планирует создать руководство по применению ИИ

О том, как меняет журналистику искусственный интеллект, шла речь на форуме в Алматы.

фото из архива "КП"

Преимущества и риски использования искусственного интеллекта в масс-медиа обсудили участники VII Международного форума «Будущее журналистики: генерация искусственного интеллекта». Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры и информации РК и КазНУ им. аль-Фараби.

Искусственный интеллект (ИИ) все больше заменяет человеческий труд и оказывает влияние на многие сферы деятельности человека. Медиасфера – не исключение. Но насколько обоснованы опасения, что в скором будущем ИИ сможет заменить людей-журналистов? Как готовить специалистов для масс-медиа в цифровую эпоху? Какие возможности дают нейросети и можно ли с их помощью бороться с дезинформацией? Эти и другие актуальные вопросы обсуждали на форуме в Алматы эксперты из Казахстана, Швеции, Австрии, Узбекистана, России, Кыргызстана.

Сегодня ИИ – отличный инструмент для журналистов. Он отлично справляется с задачами по анализу огромного объема данных, предоставляет возможности для оптимизации процессов и создания новых форм контента. В настоящее время ведущие международные СМИ активно используют искусственный интеллект в своей работе, и эта практика будет только расширяться. Однако технология создает также новые вызовы и риски для профессиональной журналистики.

Как отметил представитель департамента глобальных коммуникаций ООН – руководитель бюро информации Властимил Самек, мы должны осознанно готовиться к эпохе ИИ в журналистике.

– Алгоритмы ИИ определяет человек, значит, он и должен нести ответственность за успехи и неудачи. Не согласен с мнением, что ИИ вытеснит профессию журналиста, так как у человеческого интеллекта есть эмоции. Думаю, человек и искусственный интеллект будут дополнять друг друга, и это станет хорошим симбиозом. ИИ уже борется с фейк-новостями, является прекрасным помощником в обработке данных, – подчерк­нул Властимил Самек в беседе с журналистами.

Об использовании ИИ в мультимедийной сфере рассказала доцент Института журналистики и коммуникаций Кыргызского нацио­нального университета им. Ж. Баласагына Аита Султаналиева. Она тоже обратила внимание на то, что многие представители журналистской профессии опасаются, будто ИИ оставит их без работы.

Однако, по мнению эксперта, напротив, ИИ может стать настоящим спасением, позволяя журналистам более полно отображать постоянно усложняющийся, перенасыщенный информацией мир. Кроме журналистики, генеративный ИИ уже оказывает помощь преподавателям и студентам, юрис­там, переводчикам и лингвистам, сотрудникам служб клиентской поддержки.

При неоспоримости того факта, что ИИ открывает перед журналистикой недоступные ранее возможности, также справедливо и то, что он создает новые проблемы, связанные, в частности, с ответственностью за результат.

– Без четких целей, прозрачных процессов и общественных интересов, используемых в качестве компаса, журналистика может утратить доверие людей, независимо от того, сколькими схемами, ботами, бантиками вы ее украсите, – подчеркнула Аита Султаналиева.

Журналисты должны осознавать, что, используя ИИ при подготовке материалов, по-прежнему важно подтверждать результаты с помощью методов, проверенных практикой: осуществляя перекрестную проверку источников, сравнивая документы и подвергая сомнению полученные данные.

О том, какими компетенциями в сфере ИИ должен обладать будущий журналист, рассказала сопредседатель Центра исследования медиа в странах Северной Европы, университета Гетеборга из Швеции Маарит Жаккола, разработавшая соответствующий учебный курс для студентов.

По ее словам, интегрирование ИИ в обучение журналистике является одним из самых важных трендов. Важно интегрировать в программы подготовки различные модули, касающиеся норм законодательства в сфере ИИ, этические рекомендации, практики.

– Сегодня стоит вопрос о пост­профессиональной компетенции. Исследователи и преподаватели должны дать студентам инструмен­ты для того, чтобы они сами могли учиться программам и быть более независимыми в их использовании, – отметила она.

Говоря о перспективах использования ИИ в журналистике и науке, доктор политических наук, профессор Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина привел исследования профессора Чарли Бекета, проведенные в 2023 году.

Так, более 75% представителей масс-медиа используют ИИ, по крайней мере, в одной из областей цепочки создания стоимости новостей: сборе, производстве и распространении информационных текстов. Около 85% респондентов, включая журналистов, технологов и менеджеров новостных организаций, по крайней мере, экспериментировали с генеративным искусственным интеллектом. В перспективе генеративный ИИ сможет анализировать настроения аудитории для коррекции заголовков, пропорций в подаче материалов разной тематики и так далее.

Подводя итоги форума, заведующая кафедрой печати и электронных СМИ факультета журналистики КазНУ им. аль-Фараби Гульмира Султанбаева отметила, что в Ассоциации журналистов стран ЦА планируют внедрить в учебные планы курс по ИИ и создать руководство по его применению, учитывая особенности наших стран.

– Ученые и эксперты из разных стран оказались едины во мнении: ИИ не заменит человека. Он всегда будет помощником в работе журналиста, но не сможет делать репортажи, проводить расследования, писать аналитические статьи, – подчеркнула она.