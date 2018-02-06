Вероятность возникновения ЧС в паводковый период обсудили в акимате столицы. План мероприя­тий по недопущению чрезвычайных ситуаций утвердил глава города Асет Исекешев.

План состоит из 202 пунктов, ответственными исполнителями при этом выступают 22 структурных подразделения акимата города, 8 территориальных органов министерств и их служб, 2 коммунальных предприятия.

Отдельное место в реализации плана отведено реконструкции подвесного пешеходного моста в жилом массиве «Коктал», проблему которого пообещали решить в срок до 15 марта текущего года. Было также отмечено, что для прогнозирования объемов весеннего половодья совместно с РГП «Казгидромет» разработана Карта маршрутного обследования бассейна реки Мойылды и верховий Есиля. В январе осуществлен выезд для проведения мониторинга и анализа данных о снегозапасах.

В то же время акимат города уже приступил к организации работ по очистке городских территорий. За текущий зимний период объем вывезенного снега составил 1,8 млн куб. м, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3,3 млн кубов.