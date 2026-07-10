Астана: новый масштаб развития в сердце Евразии

Сегодня Астана – крупнейший инвестиционный и деловой центр республики с валовым региональным продуктом (ВРП) почти в 38 млрд долларов, рекордным объемом инвестиций в основной капитал и самой высокой долей малого и среднего бизнеса среди всех регионов Казахстана. Такой путь редко удается пройти за столь короткое время

Сегодня есть повод оценить не только достигнутые результаты, но и понять, за счет чего Астана продолжает оставаться одним из главных центров экономического роста Казахстана.

Именно такой подход к развитию столицы обозначил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам дальнейшего развития Астаны в декабре 2025 года: «Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний. Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях». Экономические показатели столицы свидетельствуют, что этот ориентир последовательно реализуется на практике.

Сегодня на Астану приходится почти 12% экономики Казахстана. Это означает, что более десятой части всего ВВП страны создается в столице. 38 млрд долларов – это, пожалуй, сопоставимо с экономикой отдельных государств Центральной Азии. При этом главный город страны остается лидером по объему инвестиций в основной капитал, ежегодно здесь вводится почти четверть всего жилья Казахстана. За этими цифрами – новые предприятия, современные производства, масштабные стройки и тысячи новых рабочих мест.

Население Астаны уже превысило 1,6 млн человек. Ежегодно столица увеличивается почти на 100 тыс. жителей. По оценкам аналитиков, уже в ближайшее десятилетие население может достичь 2,3–2,5 млн астанчан.

Стремительный рост населения становится одним из ключевых факторов дальнейшего развития столицы. Вместе с увеличением числа жителей возрастают требования к строительству жилья, развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Такие темпы и масштабы роста требуют комплекс­ного развития города – одновременно расширять инфраструктуру, соз­давать новые рабочие места и повышать качест­во городской среды.

Инвестиции приходят туда, где есть перспектива

В последние годы Астана уверенно удерживает лидерство среди регионов Казахстана по объему инвестиций в основной капитал.

В 2025 году в ее экономику было привлечено около 2,5 трлн тенге. Рост составил 21,3%, причем почти 65% вложений обеспечили частные инвесторы. Высокая доля частных инвестиций – один из наиболее объективных показателей доверия бизнеса к столичной экономике. Предприниматели вкладывают средства туда, где видят долгосрочные перспективы развития.

Эта тенденция сохраняется. За первые месяцы года в экономику столицы привлечено 833 млрд тенге инвестиций – на 11,2% больше, чем годом ранее. Частные инвестиции составили 591 млрд тенге, а индекс физического объема достиг 113,6%.

В Национальный пул инвестиционных проектов уже включено 210 столичных объектов общей стоимостью свыше 2,2 трлн тенге. Это новые предприятия, современные производства, логистические комплексы, школы и медицинские центры. Одновременно город развивает новые точки экономического роста. Продолжается расширение специальной экономической зоны «Астана – Технополис», создается современная промышленно-логистическая инфраструктура, ведется работа по развитию второго Индустриального парка.

Эти проекты призваны стать основой для размещения новых производств, привлечения высокотехнологичных инвестиций и создания рабочих мест.

Причем экономическая модель Астаны заметно отличается от большинства регионов республики. Если основу экономики многих областей составляют крупные промышленные предприятия или добывающий сектор, то в столице ключевую роль играет малый и средний бизнес.

МСБ формирует около 70% валового регионального продукта – это самый высокий показатель среди всех регионов Казахстана. Столичный бизнес развивается. Растет число действующих предприятий, основываются новые компании, сохраняется высокий уровень занятости и инвестиционной активности.

Предпринимательство остается крупнейшей сферой городской занятости и расширяет свое присутствие практически во всех отраслях экономики – от торговли и услуг до строительства, IT и креативных индустрий.

Последовательная политика Правительства по поддержке предпринимательства позволяет столичному бизнесу сохранять устойчивость даже в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. Несмотря на внешние вызовы и проводимые реформы, малый и средний бизнес продолжает расширяться, создавать новые рабочие места и оставаться ключевой опорой столичной экономики.

Высокие темпы строительства давно стали привычной частью жизни Астаны. В прошлом году здесь было введено 4,8 млн квадратных метров жилья – почти четверть всего жилья, построенного в Казахстане.

Но современный город – это не только жилые дома. Вместе с новыми кварталами строятся школы, детские сады, поликлиники, инженерные сети, дороги, транспортные развязки и общественные пространства. Параллельно модернизируются системы жизнеобеспечения – водо- и, теплоснабжения, энергетической и коммунальной инфраструктуры, без которых дальнейший рост мегаполиса невозможен.

В текущем году темпы сохраняются. Уже введено более 1,5 млн квадратных метров жилья, а объем строительных работ достиг 359 млрд тенге, что составляет около 15% общереспубликанского объема.

Сохраняя набранные темпы

Положительная динамика сохраняется практически во всех основных секторах столичной экономики. Краткосрочный экономический индикатор достиг 110,4%, что является одним из лучших результатов среди регионов страны. Рост фиксируется в строительстве, промышленности, транспорте, связи, сфере услуг и торговле.

Особенно заметную динамику демонстрирует промышленный сектор. По итогам первых пяти месяцев объем промышленного производства превысил 1,6 трлн тенге, увеличившись по сравнению с минувшим годом более чем на 11%.

Основной вклад обеспечила обрабатывающая промышленность, где рост составил свыше 10%. Подобная динамика подтверждает, что столица постепенно укрепляет позиции не только как административный и деловой, но и как современный производственный центр.

Несмотря на изменения налогового законодательства, объем товарооборота увеличился до 4 трлн тенге. Такой результат свидетельствует о сохранении потребительской активности и устойчивой работе городской экономики.

Все более заметный вклад в экономику столицы вносит туризм. За прошлый год Астану посетили более 1,6 млн туристов, в том числе сотни тысяч иностранных гостей. Все более заметную роль играет событийный туризм. Международные форумы, концерты мировых звезд, спортивные соревнования и культурные мероприятия создают дополнительный спрос на гостиницы, рестораны, транс­порт, торговлю и сферу услуг.

Развитие туристической отрасли подтверждается и инвестициями. В столице осуществляется 33 инвестиционных проекта общей стоимостью более 265 млрд тенге, предусматривающих строительство гостиниц, туристической инфраструктуры и новых общественных пространств.

Еще одним перспективным направлением становится медицинский туризм. Современные многопрофильные клиники, соответствующие международным стандартам, позволяют Астане постепенно укреплять позиции одного из ведущих медицинских центров региона.

Экономический рост неизбежно отражается и на государственных доходах. По итогам 2025 года в государственный бюджет от столицы поступило 3,7 трлн тенге. Из них 2,4 трлн тенге перечислено в республиканский бюджет, еще 1,3 трлн тенге – в местный.

Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По итогам пяти месяцев поступления в государственный бюджет уже составили 1,7 трлн тенге, что почти на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рост бюджетных поступлений отражает процессы, происходящие в экономике города: расширяется налоговая база, развивается предпринимательство и увеличиваются инвестиции.

Следующий этап

На совещании по вопросам дальнейшего развития столицы Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдельно отметил высокие темпы роста Астаны, объемы инвестиций и масштабы жилищного строительства.

Теперь главной задачей становится уже не столько сохранение высоких темпов роста, сколько обеспечение их качества – чтобы вместе с экономикой развивались транспорт, инженерная инфраструктура, социальные объекты и городская среда.

Развитие Астаны сегодня – не только новые инвестиции, предприятия и квадратные метры жилья. Это формирование столицы мирового уровня с собственным архитектурным стилем, где современные общественные пространства, масштабное озеленение и принципы «города-сада» становятся такими же важными элементами развития, как экономика и инвестиции.

Такое сочетание сильной экономики, современной инфраструктуры и продуманного городского пространства должно стать главным отличием Астаны на новом этапе развития.