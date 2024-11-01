Астана стала членом Всемирного туристского альянса

Столица , Туризм
135

Сегодня WTA насчитывает 242 члена из 44 стран мира, включая более 45 отраслевых ассоциаций, 80 крупных туристских компаний и 14 учебных заведений

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Город Астана, в качестве туристского бренда Visit Astana, стал официальным членом Всемирного туристского альянса (WTA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Вступление Астаны в международную организацию состоялось на Ежегодном собрании WTA в рамках международного форума по туризму WTA • Xianghu Dialogue 2024, который проходит с 29 октября по 1 ноября в городе Санья, провинция Хайнань, Китай.

Присоединившись к WTA, Астана укрепляет международное сотрудничество в сфере туризма и открывает новые перспективы для продвижения туристского потенциала столицы Казахстана на глобальном уровне. В 2024 году в состав WTA вошли 22 новые организации.

Астана, как новый участник Всемирного туристского альянса открывает новые возможности для развития международного туризма и привлечения иностранных гостей, способствуя повышению привлекательности Казахстана на мировой туристской арене.

Форум «Xianghu Dialogue 2024» продлится до 1 ноября, в течение которых ведущие представители туристской отрасли и международных организаций из 45 стран обсудят актуальные экономические тенденции и новые направления в туризме. В этом году форум проходит под темой «Geared Up for a New Venture – The Future is Now», призывая участников к обсуждению текущего состояния и перспектив индустрии развития туризма.

Среди ключевых тем: устойчивое развитие туризма, укрепление международного сотрудничества, расширение туристского взаимодействия между странами, а также роль инноваций и «зеленых» технологий в индустрии путешествий.

Всемирный туристский альянс — международная организация, учрежденная в Китае, которая объединяет национальные и региональные туристские ассоциации, туристские компании, дестинации, исследовательские институты, СМИ и др. государственных и частных лиц по туризму.

Сегодня WTA насчитывает 242 члена из 44 стран мира, включая более 45 отраслевых ассоциаций, 80 крупных туристских компаний и 14 учебных заведений. Среди членов WTA — такие известные организации, как CNN International, Qatar Tourism, Los Angeles Tourism & Convention Board, Japan Airlines, United Airlines, Hyatt Hotels, Aeroflot, Airbnb и многие другие.

 

#Астана #туризм #WTA #альянс

Популярное

Все
«Шығыс салбурыны»: полет нормальный
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
«Слова назидания» на современном казахском
Потомки Золотой Орды
«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги
Не выходя из дома. Изучать государственный язык помогают технологии и соцсети
Не зря зовут страной петроглифов
На что это похоже?
Без работы не останешься
Энергия воздуха, воды и солнца – залог хорошего самочувствия
Защитим наших детей
Большой помощник в работе
Смотреть на все с оптимизмом
Единому национальному тестированию – 20 лет
Разработана концепция для поддержки лиц с инвалидностью
Съемки охватили все времена года
С вниманием к гражданским инициативам
Под знаком трех юбилеев
Чеченка с казахской душой
Премий для госслужащих больше не будет
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
«Самостоятельности у шахт не было»
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республики
20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Авиарейсы на Байконур с целью туризма запустят Казахстан и …
В Астане отремонтируют памятник Кенесары хану
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводит…
День Республики: в пяти районах столицы прошли концертные п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]