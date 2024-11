Астана стала членом Всемирного туристского альянса

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Город Астана, в качестве туристского бренда Visit Astana, стал официальным членом Всемирного туристского альянса (WTA), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата

Вступление Астаны в международную организацию состоялось на Ежегодном собрании WTA в рамках международного форума по туризму WTA • Xianghu Dialogue 2024, который проходит с 29 октября по 1 ноября в городе Санья, провинция Хайнань, Китай.

Присоединившись к WTA, Астана укрепляет международное сотрудничество в сфере туризма и открывает новые перспективы для продвижения туристского потенциала столицы Казахстана на глобальном уровне. В 2024 году в состав WTA вошли 22 новые организации.

Астана, как новый участник Всемирного туристского альянса открывает новые возможности для развития международного туризма и привлечения иностранных гостей, способствуя повышению привлекательности Казахстана на мировой туристской арене.

Форум «Xianghu Dialogue 2024» продлится до 1 ноября, в течение которых ведущие представители туристской отрасли и международных организаций из 45 стран обсудят актуальные экономические тенденции и новые направления в туризме. В этом году форум проходит под темой «Geared Up for a New Venture – The Future is Now», призывая участников к обсуждению текущего состояния и перспектив индустрии развития туризма.

Среди ключевых тем: устойчивое развитие туризма, укрепление международного сотрудничества, расширение туристского взаимодействия между странами, а также роль инноваций и «зеленых» технологий в индустрии путешествий.

Всемирный туристский альянс — международная организация, учрежденная в Китае, которая объединяет национальные и региональные туристские ассоциации, туристские компании, дестинации, исследовательские институты, СМИ и др. государственных и частных лиц по туризму.

Сегодня WTA насчитывает 242 члена из 44 стран мира, включая более 45 отраслевых ассоциаций, 80 крупных туристских компаний и 14 учебных заведений. Среди членов WTA — такие известные организации, как CNN International, Qatar Tourism, Los Angeles Tourism & Convention Board, Japan Airlines, United Airlines, Hyatt Hotels, Aeroflot, Airbnb и многие другие.