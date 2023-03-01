Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира

Город Астана вошел в топ-21 самых интеллектуальных городов Smart21 community of 2023 по версии Intelligent сommunity forum, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.
В основу оценки рейтинга были взяты следующие показатели:
- обеспечение необходимой цифровой основы для экономического роста и широкополосное подключение в сети;
- объединение цифровых технологий с доступом, обучением и мотивацией внедрения цифровых технологий;
- удовлетворение местного спроса специалистов, которые могут повысить ценность за счет знаний и цифровых навыков;
- создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в «умный» город;
- энергия граждан, улучшение качества жизни и предоставление больших экономических возможностей;
- расширение взаимодействия с цифровыми инструментами, которые создают образовательное партнерство с гражданами.
Также Астана заняла 64 место в рейтинге «умных» городов Smart centres index, обогнав Москву (68), Варшаву (67), Рим (65).
Цель рейтинга – помочь инвесторам, правительствам и регулирующим органам отслеживать привлекательность городов как центров для новых технологий, инвестиций, продуктов путем измерения их системы регулирования, уровня развития инноваций, роста в области науки, технологий, энергетических систем, машинного обучения, безопасности и развития финтеха.
SCI отслеживает 3 аспекта, связанных с инновациями и технологиями в городах:
- innovation support (поддержка инноваций) – поддержка, оказываемая регулирующими и другими госорганами инновациям и технологиям в городе;
- creative intensity (креативная интенсивность) – интенсивность технологических и инновационных услуг и возможностей в городе;
- delivery capability (потенциал внедрения) – качество технологических и инновационных работ, проводимых в городе.
Астана в 2022 году впервые вошла в 6-е издание Smart centres index. Исследовательская группа высоко отметила уровень поддержки инноваций в столице Казахстана и оценила его в 650 баллов, что выше того же показателя у Токио, Сеула, Пекина, Сиэтла.