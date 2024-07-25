В Индонезии строят генерирующий энергию небоскреб

Планируется, что здание высотой 530 метров, сможет генерировать энергию ветра посредством турбины, находящейся на ее вершине

Фото: Концепт Pertamina Energy Tower / © SOM

В столице Индонезии идет стройка энергетической башни Pertamina Energy Tower, которую спроектировала компания Skidmore, Owings & Merrill, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

По оценкам специалистов, новый небоскреб сможет получать до 10 мегаватт энергии. Кроме ветряной турбины, башню оснастят зеркалами, которые будут отражать свет на центральный коллектор, где в результате теплообмена вода будет превращаться в пар для вращения турбины и выработки энергии. Таким образом, небоскреб будет почти независим от городской системы электроснабжения.

Ранее, Норвежская компания получила разрешение на строительство уникальной морской плавучей установки с сотней маленьких турбин ветрогенераторов.