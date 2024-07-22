Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению Минпросвещения совместно с МЦРИАП, Astana hub и АО НЦПК «Өрлеу» запустили пилотный проект образовательной онлайн-платформы по обучению основам программирования для школьников и педагогов, передает Kazpravda.kz

На данном этапе 300 учителей и тренеров повышают свою квалификацию по двум направлениям: «Искусственный интеллект» и Game Development. Курсы рассчитаны на 6 месяцев с завершением 31 декабря. По итогам каждый участник получит сертификат, позволяющий обучать школьников и педагогов основам программирования.

«Обучающиеся пилотных школ будут проходить курсы по основам программирования в два этапа: первый – обучение курсам «No Code», «Low Code» и «Startup Academy» - с июля по декабрь в онлайн режиме, второй – обучение основам программирования - с января 2025 года в очном режиме. Сейчас идет онлайн регистрация обучающихся на платформе Astana Hub. Каждому школьнику выдается пароль и логин, с помощью которого они смогут осваивать модули, выполнять задания, проходить тестирование. Обучающиеся, успешно прошедшие все модули, получат сертификаты о завершении курса, что даст возможность по созданию IT-продуктов», – отметила руководитель управления комитета Минпросвещения Гульнар Таласбаева.

При этом школьники могут проходить курсы в удобное для них время. Каждый урок содержит видео-лекцию, дополнительные материалы и тестовые задания. Также участники имеют возможность обращаться за помощью к координаторам пилотного проекта. Всего пилотом планируется охватить более 27 тысяч школьников.

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