"Астана" завоевала золото Казахстана по футболу-2022

"Астана" обыграла ФК "Шахтер", став тем самым чемпионом Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В матче последнего 26-го тура КПЛ столичный клуб в Караганде встречался с "Шахтером" и выиграл со счетом 3:2.

Уже на 17-й минуте гости могли выйти вперед, но Марин Томасов не забил пенальти. На 26-й минуте "Астана" получила еще одну возможность пробить 11-метровый, и с ней справился Педро Эуженио. А на 38-й минуте португальский форвард ассистировал Томасову, который все-таки поразил ворота соперника. Перед самым перерывом "Шахтер" отыграл один мяч усилиями Темура Чогадзе.

На 62-й минуте Томасов оформил дубль, но удержать комфортное преимущество не удалось. На 82-й минуте Евгений Кобзарь вновь сократил отрыв, заставив "Астану" понервничать, так как вероятная ничья, скорее всего, заставила бы команду проводить "золотой матч" с "Актобе". Но в оставшиеся минуты столичные футболисты смогли-таки сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Набрав три очка, "Астана" закрепилась на первой строчке КПЛ и выиграла золото, обойдя в чемпионской гонке "Актобе".