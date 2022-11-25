Астанчан просят воздержаться от поездок за город из-за непогоды

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 26 и 27 ноября в Астане ожидается понижение температуры воздуха днем до 22-24 мороза, ночью – до 30-32 градусов ниже нуля.

Фото пресс-службы акимата Астаны

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице ожидаются метель, гололед и понижение температуры. Спасатели просят жителей воздержаться от поездок за город, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

По данным синоптиков РГП "Казгидромет", 26 и 27 ноября в Астане ожидается понижение температуры воздуха днем до 22-24 мороза, ночью – до 30-32 градусов ниже нуля.

Сегодня, 25 ноября в городе наблюдается метель, сильные осадки и порывистый ветер.

"В связи с ухудшением погодных условий, ограничением видимости, понижением температуры воздуха Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны рекомендует жителям и гостям столицы следить за метеорологическими сводками об изменениях погоды и введенных ограничениях (в том числе посредством приложения Darmen), воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными", - говорится в распространенной информации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону "112".

Напомним, с утра 25 ноября на уборку улиц от снега и наледи в столице вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих, задействовано более тысячи единиц спецтехники.