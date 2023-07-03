"Астанчане зимой не замерзнут" – депутаты после осмотра ГТС "Юго-Восток"

Мажилис, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Тепловая станция должна быть введена в эксплуатацию до ноября.

Фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Депутаты Мажилиса Парламента Павел Казанцев, Мади Такиев, Дюсенбай Турганов, Татьяна Савельева, Даулет Мукаев и Самат Нуртаза посетили строительство газовой тепловой станции Котельная "Юго-Восток". Объект является частью реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии "AMANAT" "Вместе с народом!", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток" с необходимой инженерной инфраструктурой началось в 2022 году. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Планируется, что до конца года ГТС будет введена в эксплуатацию.

Также будет частично запущена ГТС "Туран" с возможностью обеспечения дополнительных 694 Гкалл/час. Всего в столице запланировано строительство трех новых газовых котельных, которые позволят покрыть существующий теплодефицит в дополнение к строящейся ТЭЦ-3.

"Обе ТЭЦ, которые обеспечивают город, являются старыми и требуют модернизации. Особо важным вопросом является ТЭЦ-3, на которой уже 5 лет ведутся строительные работы. Технические и финансовые аспекты этого проекта уже решены, и мы планируем в ближайшие дни посетить ТЭЦ-3, чтобы получить полную картину по всем трем электростанциям. Эта проблема имеет критическое значение, и мы намерены решить ее как можно скорее. После сегодняшнего осмотра котельной, могу с уверенностью заявить, что астанчане зимой не столкнутся с проблемой замерзания", – сказал депутат Мажилиса Павел Казанцев после посещения ГТС "Юго-Восток".

По словам заместителя генерального директора ТОО "Казстройподряд" Адильхана Абильдина, строительство ГТС "Юго-Восток" идет полным ходом.

"Мы работаем над подключением системы к началу отопительного сезона этого года.  В октябре будет отпущено 190 Гкал тепла.  Эта система является независимой, поэтому котлы будут работать автономно.  После завершения строительно-монтажных работ подключим систему отопления к городу.  Планируется охватить район левобережья. Далее будем нагревать воду от ТЭЦ. Сейчас выполнено 40% работы, успеем до октября", - заверил Адильхан Абильдин.

Мажилисмен Дюсенбай Турганов отметил, что, согласно оценкам экспертов, строящаяся котельная "Юго-Восток" способна дать тепло для строительства 4 миллионов кубических метров жилья.

"В последние годы были приняты меры по решению проблемы нехватки воды для подачи тепла. Сейчас имеется достаточный ресурс отопления, способный обеспечить весь город. Ведется строительство теплопровода между городом и газовой котельной. Этот проект также обещают завершить в течение двух месяцев", – отметил депутат.

В целом тепловая станция должна быть введена в эксплуатацию до ноября 2023 года. Общая мощность ГТС "Юго-Восток" составит 350 Гкал.

Павел Казанцев заявил, что в ближайшие дни мажилисмены также посетят объекты водоснабжения, чтобы узнать, как решается проблема дефицита и перебоев с давлением воды в жилом и промышленном секторах. По словам депутата, все необходимые технические решения, оборудование и финансирование для этого выделены, и жители города должны ощутить улучшение ситуации уже в июле.

#депутаты #Астана #строительство #AMANAT #тепло #станция

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