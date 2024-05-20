Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов

Мошенничество
52
Гульмира Кунапия
корреспондент

Узнав, что соседка находится в поисках работы, злоумышленница предложила свою помощь

Фото: Kazpravda.kz

34-летняя жительница столицы, воспользовавшись доверчивостью соседки, оформила на нее шесть кредитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Два займа ей удалось взять через мобильный банкинг, а остальные кредиты были оформлены в МКО.

Как рассказали в полиции, злоумышленница была с соседкой в доверительных отношениях, и, узнав, что она находится в поисках работы, предложила свою помощь. Она завладела личными данными знакомой и оформила онлайн-кредиты на общую сумму 4 млн тенге.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в мошенничестве призналась в содеянном. Также устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Полиция просит жителей города быть бдительными и не передавать личные данные малознакомым лицам», – добавили стражи порядка. 

#кредит #безработица #мошенники

Популярное

Все
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня
Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ
Ерулан Жамаубаев назначен советником президента
Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги
Президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета - СМИ
МВД обратилось к выпускникам и их родителям
Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией
Как фермерам будут возмещать убытки после паводков
Глава МИД Китая прибыл в Астану
Сумма выплаченных пособий по безработице в РК ежемесячно растет
Алматинцы ощутили землетрясение
Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Новый авиамаршрут открывают между Казахстаном и Узбекистаном
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Будущее – за казахским языком
Героями стали в двадцать лет
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Каждый день спасатели слышат слова благодарности
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Мужчина с почкой свиньи умер в США
О чем молчит оружие?
Брачные игры по-итальянски
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Главы МИД стран ШОС встретятся в Астане в конце мая
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
Родоначальнику династии стражей Государственной границы Казахстана Саипу Садыкову исполнилось бы 100 лет
В суде определили вопросы для присяжных по делу Бишимбаева
Казахстанские гимнастки завоевали медали на турнире в Португалии
Ни проехать, ни пройти
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Сенатор Ляззат Калтаева: «Одна из самых важных профессий в стране нуждается в защите»
Сенатор поддержала законодательный запрет на вейпы в Казахстане

Читайте также

Мошенники приглашают казахстанцев пройти диспансеризацию ил…
Два брата украли 25 млн долларов в криптовалюте за 12 секунд
180 млн долларов вымогал мошенник у директора компании в Ас…
Алматинец продал машину своей девушки под предлогом легализ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]