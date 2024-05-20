Астанчанка оформила на доверчивую соседку шесть кредитов

Узнав, что соседка находится в поисках работы, злоумышленница предложила свою помощь

Фото: Kazpravda.kz

34-летняя жительница столицы, воспользовавшись доверчивостью соседки, оформила на нее шесть кредитов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Два займа ей удалось взять через мобильный банкинг, а остальные кредиты были оформлены в МКО.

Как рассказали в полиции, злоумышленница была с соседкой в доверительных отношениях, и, узнав, что она находится в поисках работы, предложила свою помощь. Она завладела личными данными знакомой и оформила онлайн-кредиты на общую сумму 4 млн тенге.