Атом на благо людям Статьи 16 августа 2023 г. 1:30 35 Флора Левина, область Абай Современные АЭС на долгие годы обеспечат надежную выработку тепловой и электрической энергии практически по фиксированному тарифу. Фото пресс-службы НЯЦ РК В последние годы в обществе постоянно обсуждается вопрос строительства в стране атомной электростанции. И это объяснимо. Эпоха угольной энергетики в республике, как и во всем мире, подходит к своему завершению. Отечественная энергосистема в настоящее время остро нуждается в новых крупных генерирующих мощностях без парниковых газов и глобального ущерба окружающей среде. К числу таковых сегодня относят атомные реакторы. Но насколько они безопасны, как появление АЭС отразится на себестоимости электроэнергии, и готова ли наша республика по своему научному, кадровому потенциалу к появлению атомной энергетики – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал генеральный директор Национального ядерного центра РК Эрлан Батырбеков. – Эрлан Гадлетович, тема нашей беседы, пожалуй, самая обсуждаемая. Действительно ли Казахстану необходима АЭС и почему нельзя обойтись другими мерами? К примеру, развивая возобновляемые источники энергии? – Начнем с того, что в настоящее время в Казахстане наблюдается прогрессирующий дефицит электрической энергии. Крупная системная авария в Единой энергосистеме в 2022 году, а также ряд локальных аварий в электросетях и на энергетических объектах республики, постоянно возрастающие объемы электроэнергии, закупаемой в соседних странах, – ярчайший тому пример. Основные генерирующие мощности Казахстана – это тепловые источники энергии, построенные еще во времена СССР. Они вырабатывают свой последний ресурс и нуждаются в скорейшей замене. Учитывая нарастающие глобальные экологические проблемы, связанные с эмиссией парниковых газов, наше государство взяло курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году. Соответствующая Стратегия утверждена Указом Президента республики Касым-Жомарта Токаева. Решать эту задачу необходимо комплексно, в том числе развивая возобновляемые источники энергии, имеющие свою «нишу» и свои ограничения. Во-первых, это источники маневренной, то есть непостоянной генерации, зависящей от множества условий: наличия солнца, ветра и других природно-климатических факторов. Во-вторых, это недешевая энергия, если учитывать стоимость технологий, затрат на производство и утилизацию. И хотя такие технологии в нашей стране внедряются, и их доля в генерации электроэнергии растет, она не может быть выше определенного порога совокупной установленной мощности всех генерирующих электростанций, которая для Казахстана в настоящее время не превышает 20 гигаватт. Основные потребители – это крупные производственные предприятия. В ближайшем будущем их число будет расти, а промышленным предприятиям необходима стабильная, круглосуточная поставка электроэнергии от источников так называемой базовой электрической мощности, к которым относятся теплоэлектростанции (ТЭС) и атомные электростанции (АЭС). Поскольку ТЭС строить становится нецелесообразно, единственным решением остается развитие эффективной, экологически чистой атомной энергетики. – Каждого сейчас волнует вопрос: а какая польза от АЭС для казахстанцев и как ее строительство отразится на стоимости электроэнергии? – Строительство АЭС позволит диверсифицировать энергетику Казахстана, в первую очередь будет способствовать решению проблемы дефицита электроэнергии, даст возможность создать новые рабочие места не только в атомной отрасли, но и в смежных отраслях промышленности. АЭС станет мощным драйвером казахстанской науки и производства, позволит наиболее полно и рационально использовать наши природные богатства, в частности, уран. Для района непосредственного размещения АЭС будет служить источником прямых инвестиций. Это далеко не полный перечень позитивных изменений, которые можно привести в качестве примера. Что касается стоимости электроэнергии на АЭС, то это сложный вопрос. Все зависит от конкретного проекта и условий его осуществления, сроков ввода АЭС в эксплуатацию, условий финансирования и прочего. Невозможно спрогнозировать стоимость электроэнергии с точностью до одного тенге, тем не менее на стадии технико-экономического обоснования стоимость электроэнергии возможно рассчитать с высокой степенью точности. К примеру, строительство тепловой станции аналогичной мощности примерно в три раза дешевле, но основная нагрузка на тариф при этом ложится на стоимость ее эксплуатации, то есть на топливо и утилизацию отходов. В случае АЭС, напротив, – мы имеем высокие первоначальные затраты на строительство, но эксплуатация АЭС и топливо для нее обходятся намного дешевле. Если учитывать сроки эксплуатации современных АЭС, которые доходят до 60–80 лет, то АЭС на долгие годы обеспечивает надежную генерацию практически по фиксированному тарифу. В случае с ТЭС все намного хуже – там тариф сильно зависит от текущей стоимости угля, да и проектные сроки эксплуатации тепловых станций намного меньше. – Вопросы безопасности АЭС для населения как никогда актуальны. Многие ссылаются на потенциальную опасность, которую АЭС представляют. И связанный с этим вопрос: насколько в Казахстане готовы к строительству и эксплуатации такого объекта в плане имеющегося опыта и кадрового обеспечения? – Согласен, этот вопрос больше всего обсуждается в обществе. Отвечу на него максимально подробно. Атомные реакторы условно можно разделить на так называемые поколения. К І-му поколению относятся первые промышленные энергетические реакторы, ко ІІ-му – большинство ныне действующих, которые строились практически до конца 90-х годов минувшего века. К поколению ІІІ и ІІІ+ относят реакторы, которые предлагаются и строятся в настоящее время, а к поколению IV – реакторы, которые сейчас активно разрабатываются. С технической точки зрения безопасность реакторов в настоящее время существенно возросла, вероятность тяжелой аварии с повреждением активной зоны в них крайне мала, современный реактор обладает множеством рубежей защиты, препятствующих выходу радиоактивных веществ за пределы площадки АЭС, а также систем смягчения последствий аварийных ситуаций. Вопросам безопасности современной атомной энергетики Национальный ядерный центр уделяет самое пристальное внимание, а одной из главных наших компетенций являются работы по повышению безопасности перспективных и используемых в настоящее время ядерных энергетических реакторов, которые мы проводим практически со всеми мировыми разработчиками и поставщиками атомно-энергетических технологий. В частности, нами был успешно проведен уникальный комплекс исследований по совершенствованию процедуры управления тяжелыми авариями на легководных ядерных реакторах с тепловыми нейтронами, доля которых составляет сегодня более 80% от всех используемых в мире типов реакторов. Мы реализовали несколько крупных научно-исследовательских проектов совместно с нашими японскими партнерами – компаниями Toshiba Corporation и Marubeni Utility Services. Результаты этих исследований уже нашли реальное применение в проектах действующих и проектируемых реакторов Японии. Особое место в исследованиях занимают работы по безопасности перспективных реакторов поколения IV на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. По заказу Японского агентства по атомной энергетике успешно завершена экспериментальная часть многолетней международной исследовательской программы EAGLE, полученные уникальные экспериментальные данные легли в основу обоснования технических решений, направленных на смягчение последствий в случае возникновения тяжелой аварии с расплавлением активной зоны будущих перспективных ядерных реакторов. В 2019 году в Национальном ядерном центре приступили к исполнению контракта с французским Комиссариатом по атомной и альтернативным видам энергии (CEA) по проекту SAIGA. Его целью являлось изучение поведения топливной сборки их проектируемого реактора поколения IV на быстрых нейтронах ASTRID в условиях аварии с потерей расхода теплоносителя. В 2021 году была успешно выполнена программа реакторных испытаний инновационного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП) нового российского реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Сегодня мы фактически обеспечиваем научно-техническую поддержку подготовки к строительству АЭС в Казахстане. В этом направлении уже выполнен большой объем работ и исследований, в которых НЯЦ является одним из основных участников. В исследованиях обозначены приоритетные районы размещения будущей АЭС – это поселок Улькен Жамбылского района Алматинской области и город Курчатов области Абай. Определен оптимальный тип реакторной установки для строительства в условиях Казахстана, рассмотрены необходимые аспекты безопасности АЭС, проанализирована имеющаяся и необходимая инфраструктура, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, возможные схемы строительства и управления проектом, а также многие другие вопросы. – Насколько известно, место для будущего строительства окончательно еще не выбрано. Как Вы считаете, где лучше всего построить АЭС в Казахстане? И как будут подбираться кадры для будущей АЭС? – Как я уже сказал, предопределяющим фактором для выбора района размещения первой АЭС в Казахстане является то обстоятельство, что район поселка Улькен расположен ближе всего к энергодефицитным на сегодня южным регионам Казахстана. Однако Северная энергетическая зона, к которой относится город Курчатов, располагает практически 70% установленной мощности всех электростанций Казахстана. То есть является существенно более развитой в этом отношении по сравнению с Южной энергетической зоной – 4,2 гигаватта против 15,9 гигаватта установленной мощности. При этом большая часть энергетических станций обеих зон в настоящее время вырабатывает свой ресурс и требует модернизации оборудования. В случае вывода из эксплуатации электростанций по наработке и замены этих мощностей на неуглеродные источники в Северной энергетической зоне в обозримом будущем потребуется введение в три раза больше генерирующих мощностей, чем в Южной энергетической зоне. В настоящее время предпринимаются большие системные исследования в рамках разработки стратегии развития атомной энергетической отрасли в целом, изучаются также и вопросы внедрения перспективных малых модульных реакторов, обладающих определенными преимуществами для размещения в районах со слаборазвитой электросетевой инфраструктурой. В любом случае предварительные исследования показывают, что в Казахстане на первом этапе возможно и целесообразно строительство как минимум двух АЭС большой мощности – в Южной и Северной энергетических зонах. По вопросам материально-технического оснащения скажу, что в настоящее время у Национального ядерного центра самая большая в Казахстане экспериментальная база. Мы выполнили огромный объем работ в рамках реализации проекта по конверсии двух наших исследовательских реакторов – ИВГ.1М и ИГР с высокообогащенного (ВОУ) на низкообогащенное урановое (НОУ) топливо. В мае текущего года реактор ИВГ.1М уже официально начал работу на НОУ-топливе. Что касается реактора ИГР, мы работаем над оптимизацией состава и конфигурации новой активной зоны с НОУ-топливом для сохранения и возможного улучшения его характеристик. Параллельно ведем работы по разбавлению имеющегося у нас в запасе необлученного ВОУ-топлива реактора ИГР, разработали собственную технологию его разбавления методом сухого смешивания, получившую одобрение и поддержку со стороны специалистов МАГАТЭ и английской компании Sellafield. Благодаря нашим усилиям также развивается новое для Казахстана стратегическое направление – управляемый термоядерный синтез, являющийся перспективным, практически неиссякаемым, экологически чистым источником энергии будущего. В 2019 году введен в эксплуатацию уникальный материаловедческий токамак КТМ, благодаря чему Казахстан вошел в клуб развитых в технологическом отношении стран, обладающих термоядерными исследовательскими установками подобного масштаба. Благодаря имеющемуся у нас опыту и компетенциям в области научных исследований альтернативных источников энергии получило развитие новое стратегическое направление – водородная энергетика, ведутся разработки инновационных технологий, материалов и устройств для получения и хранения водорода. Наши работы и достижения, направленные на развитие и повышение безопасности современных атомных и термоядерных энергетических технологий, отражены в работе «Исследования и разработки мирового уровня для создания атомно-энергетической отрасли и реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан». Этот труд коллектива авторов Национального ядерного центра выдвинут в настоящее время на соискание Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби. Что касается опыта работы в высокотехнологичной атомной отрасли и вопросов кадрового обеспечения в целом, необходимо отметить следующее. Большое внимание мы уделяем вопросу подготовки кадров, защите диссертаций без отрыва от производства, созданы все условия для успешной самореализации. Таким образом, у нас уже имеется существенный задел в плане кадрового и материально-технического обеспечения, и мы готовы принимать участие в проекте создания и эксплуатации АЭС на всех этапах ее жизненного цикла. Что касается вопросов подготовки кадров непосредственно для комплектования персонала АЭС, согласно общемировой практике в среднем на этапе эксплуатации АЭС с двумя энергоблоками требуется персонал в количестве около двух тысяч человек с высшим и средним специальным образованием. Для этого в рамках будущей государственной программы развития атомной энергетики будет разработан и принят соответствующий план подготовки кадров. В настоящее время Правительство по поручению Главы государства уже приступило к работе по расширению научной и образовательной основы в технической и инженерной сфере и вышло на этап принятия конкретных решений – открытия филиалов зарубежных технических вузов, увеличения грантов на технические специальности и так далее. В любом случае проектировщиками и производителями выбранной реакторной установки АЭС, как правило, предусмотрена специализированная программа подготовки персонала. В завершение хочу сказать, что реальная статистика, уровень развития технологий и компетентное мнение профессионалов атомной отрасли подтверждают безопасность современной атомной энергетики. – Спасибо за беседу! #технологии #тариф #АЭС #атом #атомная энергия #энергия