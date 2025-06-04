– Игорь Иванович, почему государственным символам отводится­ огромная роль в жизни любой страны?

– Государственные символы – отличительные знаки, установленные законом или традицией. Они воплощают в себе суверенитет, историю и ценнос­ти нации.

В международной практике закрепилось, что основными символами любого государства выступают гимн, герб и флаг. Они выражают суть страны, объединяют народ, формируя чувство национальной идентичности и патриотизма. Начнем с гимна. Это ведь не просто торжественная песня. В некоторых странах именно через текст гимна выражается национальная идея и основополагающие ценности.

А вообще, слово «гимн» имеет гречес­кое происхождение – от «гимнео», что означает «петь хвалу». Кстати, наиболее древним считается гимн Японии, который, по некоторым сведениям, появился еще в VIII веке, но официально стал исполняться в XIX веке.

– Насколько я знаю, довольно интересная история у гимнов европейских стран...

– Исторически в монархических странах гимн восхвалял монарха. Классический пример – британский гимн «Боже, храни короля», или королеву в зависимости от того, кто восседал на троне. Надо сказать, что Великобритания – очень специфичное государство со своей системой права. Там нет писанной Конституции, однако это не означает, что там нет права.

То же самое относится к гимну. Он не утвержден в Великобритании каким-либо законом или нормативным правовым актом, но существует и утвержден давней традицией. Такая же традиция с гимном существовала во Франции, которая впоследствии была нарушена во время Великой французской революции. В итоге в 1795 году гимном страны стала и до сих пор остается революционная песня «Марсельеза», прославляющая свободу и народ. Кстати, ее переводили на русский язык и с большим воодушевлением исполняли российские революционеры.

В Испании одним из первых государственных гимнов еще в XVIII веке стал королевский марш, написанный в 1761 году. А в Дании, кроме королевского гимна, существует еще и национальный гимн. В переводе его название звучит как «Эта прекрасная земля». Национальный гимн имеет статус государственного, но в церемониях с участием членов королевского дома и в военных церемониях исполняется королевский гимн.

– Расскажите, пожалуйста, об истории нашего гимна. Он ведь тоже подвергался изменениям?

– С распадом СССР каждая из бывших советских республик приняла свою Конституцию и государственные символы. Первая Конституция Казахстана начала действовать в 1993-м, а первый гимн был утвержден еще в 1992 году. Тогда на заседании Верховного Совета были представлены результаты конкурса на лучший текст. Победил авторский коллектив, представленный поэтами Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым, поэтессой Жадырой Дарибаевой.

Музыкальная часть была сохранена в прежней редакции гимна еще Казахской ССР, написанной Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди. Затем в 2006 году был принят новый гимн на основе патриотической песни «Менің Қазақстаным», которую в 1956 году написал Шамши Калдаяков на стихи Жумекена Наж­меденова.

Текст гимна был изменен, его доработал первый Президент Казахстана. Основной идеей в нашем гимне выступает любовь к родине, прославление ее героев, восхищение народом. Взять хотя бы первый куплет, в переводе на русский язык он звучит так: «Солнца свет в небесах. Урожай на полях. Песнь о смелых сынах прославляет в веках. Слава нашей земли с давних пор на устах! Как ты горд и силен, мой родной Казахстан!»

– Какая роль отводится Государственному гербу?

– Герб – один из важных государственных символов, в котором в графическом стиле отражаются национальные особенности той или иной страны. В ряде стран это, как правило, царственные животные, львы, орлы и так далее. К примеру, шанырак на гербе Казахстана в центре символизирует домашний очаг и единство народа. По краям расположены мифические единороги, а вверху – звезда.

Это отражение нашей истории, мифологии, мировоззрения. Герб воспроизводят на денежных знаках, на пограничных столбах, на других атрибутах.

– А по какому принципу выбирался Государственный флаг Казахстана?

– Государственный флаг, как и герб, и первоначальный гимн Республики Казахстан, был утвержден в 1992 году. Здесь также каждая деталь имеет свой смысл. Голубое прямоугольное полотнище с изображением солнца и парящего беркута – творение заслуженного деятеля искусств Шакена Ниязбекова.

Неслучайно в центре флага изображено солнце с расходящимися лучами, под ним парит беркут, а вдоль древка находится вертикальная полоса с национальным орнаментом.

Голубой цвет символизирует небо, мир и чистоту помыслов. Эта цветовая гамма уходит корнями в прошлое, в частности, в советский флаг Казахской ССР, где уже присутствовала голубая полоса. Полагаю, идея заключалась в том, чтобы отразить национальную специфику и сохранить преемственность.

– В обществе не раз возникала дис­куссия о праве граждан использовать Государственный флаг...

– Когда обсуждался проект Указа «О Государственных символах», предлагалось размещать их только на зданиях государственных органов и в других случаях по особому списку. То есть простым гражданам не разрешалось повесить флаг, скажем, в своем доме.

Я был категорически против таких ограничительных мер, ссылаясь на опыт других стран, в частности, США. Когда наша делегация была в Америке, мне запомнился один эпизод. Судья города Олимпия штата Вашингтон пригласил нас к себе домой. Был выходной день. Мы приехали где-то перед обедом и заметили, как возле соседнего коттеджа хозяин на мачте поднял звездно-полосатое полотнище – флаг Соединенных Штатов Америки.

Я поинтересовался у судьи, который нас принимал, кто это, предположив, что возможно сенатор или другое высокое должностное лицо. Судья же ответил, что это водитель скорой помощи, и, скорее всего, он приехал с дежурства, потому что поднимает флаг несколько поздновато по времени.

Оказывается, по законодательству США флаг не должен висеть в темноте. На ночь его надо либо спускать либо освещать. А поскольку освещение на всю ночь – дорогое удовольствие, поэ­тому гражданин каждый вечер спускает флаг и каждое утро его поднимает.

– Бывали ли еще за Вашу многолетнюю практику интересные случаи, связанные с государственными символами?

– В начале 2000-х годов я находился в санатории «Казахстан» в Ессентуках, там отдыхают преи­мущественно граж­дане нашей страны. И ко мне обратился­ директор санатория, пояснив, что у них над зданием всегда развевались три флага: Республики Казахстан, Российской Федерации и Ставропольского края. Однако отелю пришло предписание из местных органов власти убрать эти флаги, потому как санаторий не является госструктурой.

Тогда я ответил, что в отношении требования снять флаги РФ и Ставропольского края спорить не стоит, но что касается Государственного флага Казахстана, то такого запрета в российском законодательстве нет. Я еще помог составить обращение в прокуратуру, и в результате наш флаг остался.

А был случай, когда один наш бизнесмен, находясь в Карловых Варах, сам привез казахстанский флаг и потребовал повесить его у отеля. Это говорит о зрелости граждан и их патриотизме. Я искренне радуюсь, когда на том или ином здании в числе флагов разных стран мне попадается флаг нашей страны. Тем самым Казахстан становится все более узнаваемым.