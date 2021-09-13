​Аудит на благо граждан

К своему 25-летию Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета провел международную научно-практическую конференцию «Сис­тема государственного аудита в условиях новой историчес­кой реальности». В ней приняли участие представители высших органов аудита 27 стран, международных организаций, вузов и ревизионных комиссий.

На пленарной сессии председатель Счетного комитета РК Наталья Годунова отметила, что внедрение социального аудита обусловлено необходимостью своевременного реагирования гос­органов на потребности граждан. Фокус данной оценки направлен на качество оказания государственных услуг, открытость госструктур, своевременность рассмотрения жалоб и замечаний.

– Мировой опыт развития социального аудита свидетельствует о его нацеленности на широкий спектр объектов. Если же говорить о государственном соцаудите, то это прежде всего инструмент оценки достижения социального эффекта как конечного результата деятельности органов государственной власти по развитию общества. Практическая значимость такого аудита возрастает в процессе уменьшения расхождений между плановыми индикаторами и реальностью, между результатами деятельности госорганов и дос­тижением необходимого социального эффекта для общества, – отметила Наталья Годунова.

Ежегодно порядка 45% расходов в Казахстане направляется на социальное развитие в целях защиты прав и интересов граж­дан. Предоставляется бесплатное среднее и профессионально-техническое образование, все граждане обеспечены гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, социально незащищенные получают адрес­ную социальную помощь, государство финансирует расходы для лиц с особыми потребностями и пенсионеров.

Своевременное реагирование госорганов на потребности граж­дан стало особенно необходимым в условиях изменившейся реальности. Беспрецедентные объемы средств, выделяемых правительствами стран на обеспечение населения лекарствами и медицинской помощью, повышение качества системы здравоохранения и организацию дистанционного формата оказания госуслуг, повышают роль государственного социального аудита.

По поручению Главы государства Счетный комитет переориентировал свои аудиты на проверку конкретных выявленных при мониторинге зон риска. Внешним аудитом охвачена 1/3 от выделенных Правительством антикризисных средств. Это в основном расходы, направленные на стабилизацию экономики в рамках госпрограмм, а также обеспечение противоэпидемиологических мер.

Наряду с аудиторскими мероприятиями Счетным комитетом совместно с Администрацией Президента ежегодно оценивается эффективность деятельности госорганов, включая их взаимодействие с гражданами.

– Считаем, что дальнейшее развитие государственного социального аудита на основе законодательного закрепления и соответствующей методологической проработки позволит реализовать принцип «человекоцентричности» в проводимых государством реформах и мерах с целью роста благосостояния граждан, – подчеркнула На­талья Годунова.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов в приветственном слове напомнил, что исторически первым звеном системы аудита был Государственный комитет финансового контроля при Кабинете министров, который осуществлял внутренний контроль. Однако преобразования в стране, усложнение финансовых и экономических потоков требовали создания института внешнего финансового контроля. Этим было обусловлено решение Елбасы о создании Счетного комитета в 1996 году.

– За 25 лет в нашей стране выстроена эффективная система внешнего государственного аудита, создана передовая база, проведен реинжиниринг внутренних процессов Счетного комитета по модели ведущих аудиторских компаний. Во многом эффективность деятельности высшего органа государственного аудита определяется его независимостью, – подчеркнул Тимур Сулейменов.

Он также добавил, что начиная с текущего года бюджет Счетного комитета рассматривается непосредственно в Парламенте, он усилен кадрами, взят курс на усиление международной интеграции.