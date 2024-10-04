«Ауыл» партиясы» открыла дискуссионную площадку

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Мероприятие:

Дата и время: 4 октября 2024 года, 14:00 ч.

Место проведения: г.Астана, пр.Абая, 33а

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании «Экономический ориентир справедливого Казахстана» отметил, что перед нами стоит еще одна очень важная задача. Нам необходимо сделать настоящий рывок в агропромышленном комплексе. Потенциал сельскохозяйственной отрасли огромен, но мы по-прежнему не в полной мере используем имеющиеся возможности. Вокруг Казахстана находятся крупные рынки сбыта продукции. Стратегическая цель Казахстана — стать одним из главных аграрных центров Евразийского континента. Мы должны увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70 процентов в течение следующих трех лет. Это реальная задача», — сказал он.

Партия «Ауыл» совместно с Академией государственного управления при Президенте РК запускает дискуссионную площадку «Управление сельскими территориями». Цель мероприятия — обсудить актуальные вопросы, касающиеся жизни в сельских районах, и предложить эффективные пути их решения.

В церемонии открытия примут участие председатель «Ауыл» партиясы», руководитель фракции «Ауыл» в Мажилисе, председатель комитета по аграрным вопросам, депутат Мажилиса Серік ЕгІзбаев и депутаты фракции «Ауыл».

Первое заседание дискуссионной площадки откроется с лекции заместителя председателя «Ауыл» партиясы» Кайрата Айтуганова «Развитие предпринимательства на сельской территории». Кайрат Айтуганов — опытный специалист с многолетним стажем работы, занимавший ответственные должности в Министерстве сельского хозяйства РК, региональном акимате и бизнес-структурах. Он является доктором экономических наук.

Цель семинара — представить слушателям конкретные проекты, основанные на проделанной работе, и поделиться механизмами повышения деловой активности сельского населения. На встрече будут презентованы бизнес-проекты лектора, реализуемые в Туркестанской и Карагандинской областях, а также проекты партии «Ауыл», такие как «От двора – к столу» и «Гусиный Хаб». Кроме того, будут затронуты темы грантового финансирования и товарного кредитования.

Надо отметить, дискуссии будут проходить 1 раз в 2 недели с октября по декабрь текущего года. В них примут участие депутаты Мажилиса Парламента РК, сотрудники профильных министерств, ученые, акимы районов и сел, докторанты и магистранты Академии, а также представители средств массовой информации.