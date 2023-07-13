Аварии на МАЭК и АНПЗ: выговор объявят главе КазМунайГаза и вице-министру энергетики

Президент, Энергетика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял премьер-министра Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе Министерства энергетики, АО «KEGOC», ТОО «МАЭК» и АО «НК «КазМунайГаз».

Председателю правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла. Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО «МАЭК», АНПЗ, АО «KEGOC».

Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем Правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО «МАЭК», усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.

Глава государства также был проинформирован о ситуации с водообеспечением южных регионов, где вегетация проходит в условиях сохранения маловодья. В этой связи Правительством и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры. В частности, будет установлена приоритетность сельхозкультур по обеспечению поливной водой, а также применен водооборот. Наряду с этим активизирована работа по внедрению водосберегающих технологий. Для снижения потерь воды на каналах и увеличения накоплений ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов доложил о принимаемых мерах по реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции», модернизации коммунальной инфраструктуры и устойчивому управлению популяциями сайгаков.

Напомним, 3 июля 2023 года на ТЭС ТОО «МАЭК» произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла аварийная остановка АНПЗ. Позже подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод была восстановлена.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

5 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на МАЭК и провел заседание госкомиссии по расследованию причин аварий.

6 июля ремонт на МАЭК закончился, и в тот же день МАЭК снова перестал работать, 10 июля в пресс-службе комбината сообщили об окончании ремонтных работ энергоблока №1 на ТЭС.

13 июля на заседании госкомиссии под председательством премьер-министра рассмотрели ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. 

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