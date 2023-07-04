Когда восстановит работу Атырауский НПЗ

Фото пресс-службы Минэнерго РК

"В соответствии с технологическими регламентами и специальными инструкциями эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачу энергоресурсов, в том числе запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха для приборов КИП и А", – говорится в сообщении Минэнерго РК.

Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) основных и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

Пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти (каталитический крекинг R2R) и производства ароматики (каталитический риформинг CCR и ParamaX) возможен только после тщательной проверки и готовности основных и вспомогательного оборудования и трубопроводов, катализаторов, АСУТП и КИП и А, акцентировали в министерстве.

Напомним, 3 июля 2023 года из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Вместе с тем на заводе запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.