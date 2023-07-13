Предварительные итоги расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ рассмотрели в Правительстве

Правительство, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как было отмечено на заседании, произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона.

Фото пресс-службы Правительства РК

Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрели на заседании Госкомиссии под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов доложил, что рабочая группа Госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля.

Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы Западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы РК.

Отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО "Karabatan Utility Solutions". На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.

Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается.

Вместе с тем на сегодня разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает модернизацию и реконструкцию МАЭК, усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС, строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ, соединение Западной зоны с ЕЭС РК.

Премьер-министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.

Напомним, 3 июля на ТЭС ТОО "МАЭК" произошла вынужденная остановка энергоблока №1 из-за резкого увеличения подпитки на котле. Из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО "KEGOC" произошла аварийная остановка АНПЗ. Позже подача электроэнергии на Атырауский нефтеперерабатывающий завод была восстановлена. Ремонтные работы проводились круглосуточно силами работников МАЭК.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и в кратчайшие сроки привести эти предприятия в рабочее состояние.

5 июля премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау для проверки хода ремонтно-восстановительных работ на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Премьер поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем. Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

6 июля ремонт на МАЭК закончился, и в тот же день МАЭК снова перестал работать, а 10 июля в пресс-службе ТОО "МАЭК" сообщили об окончании ремонтных работ энергоблока №1 на ТЭС.

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