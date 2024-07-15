Авария с пятью погибшими произошла на трассе в Карагандинской области
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Еще 11 человек с различными травмами доставлены в медучреждение
14 июля на автодороге Алматы - Екатеринбург 30 км от поселка Акчатау в направлении Караганды произошло ДТП с участием автобуса и минивэна, передает корреспондент Kazpravda.kz
В результате ДТП четверо пассажиров минивэна и один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.
С различными травмами в медицинское учереждение доставлены 11 человек.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. ДП Карагандинской области ещё раз призывает водителей быть бдительными и не превышать скоростной режим», – отметили в полиции.