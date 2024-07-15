Авария с пятью погибшими произошла на трассе в Карагандинской области

Еще 11 человек с различными травмами доставлены в медучреждение

Скриншот видео ДП Карагандинской области

14 июля на автодороге Алматы - Екатеринбург 30 км от поселка Акчатау в направлении Караганды произошло ДТП с участием автобуса и минивэна, передает корреспондент Kazpravda.kz

В результате ДТП четверо пассажиров минивэна и один пассажир автобуса скончались на месте происшествия.

С различными травмами в медицинское учереждение доставлены 11 человек.