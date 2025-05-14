Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В 2024 году в канун празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы в Великой Отечественной войне, в церемонии открытия авиабазы принимал участие лично Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

На сегодняшний день спектр служебно-боевого применения авиации войск увеличен в несколько раз. Задачи, стоящие перед авиацией Национальной гвардии, личный состав воинской части 3656 выполняет в полном объеме.

Это подтверждено во время международных учений "Взаимодействие", "Кобальт", "Антитеррор", при проведении спецопераций по борьбе с организованной преступностью и наркобизнесом "Канал", "Қарасора" внутри страны.

Особой гордостью воинской части являются международные гуманитарные миссии. Казахстанские военные летчики доставляли помощь в Сирию, Турцию и Афганистан, демонстрируя высокий профессионализм, выдержку и верность долгу.

Подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ вместе со спасателями и полицейскими принимали активное участие в спасении противопаводковых мероприятиях. Для борьбы со стихией была задействована и военная авиация. Из труднодоступных районов были эвакуированы люди и доставлены гуманитарные грузы населению.

- За годы независимости личный состав воинской части 3656 Национальной гвардии МВД РК продемонстрировал, что является надежной и эффективной структурой органов внутренних дел, способной выполнять самые сложные задачи по защите конституционного строя и обеспечению безопасности страны. Вы продолжаете дело старшего поколения, достойно продолжаете путь таких отважных героев и славных предков, как Талгат Бигельдинов и Нуркен Абдиров, - подчеркнул командир части полковник Дмитрий Бастер.

Авиация Национальной гвардии — это не просто техника и пилоты. Это сплочённый коллектив профессионалов, который ежедневно вносит вклад в стабильность и мир на казахстанской земле. Входя в состав государственной авиации Казахстана, наряду с подразделениями Вооружённых Сил и Пограничной службы КНБ, авиация Национальной гвардии остается одним из самых технологичных, мобильных и боеспособных инструментов в арсенале государства.