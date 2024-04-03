Авиация Национальной гвардии МВД доставляет гуманитарный груз

Нацгвардия в зоне ЧС: Авиация Нацгвардии и свыше 1000 гвардейцев и 40 единиц техники продолжают участие в противопаводковых мероприятиях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

В районах наводнения круглосуточно работают военнослужащие Национальной гвардии. Они эвакуируют местное население из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

За истекшие сутки военнослужащие 6 воинских частей и авиационной базы войск правопорядка приняли участие в противопаводковых мероприятиях в пяти регионах Казахстана – Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Летчики Нацгвардии продолжают эвакуацию сельчан из подтапливаемых населенных пунктов. Так, 2 вертолета МИ-171Е Авиации Национальной гвардии совершили облеты местности в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Экипажем авиации гвардейцев эвакуировано 28 человек, 18 из которых ­- дети, и доставлено 2 тонны медикаментов и продуктов питания.

Военнослужащие воинской части 6655 в количестве 500 военнослужащих в 4 смены (1, 2 и 3-я смены по 150 человек, 4 смена – 50), а также 17 единиц техники были привлечены к организации службы по недопущению мародёрства вн.п. Кирпичный, что в 10 километрах от ППД.

Личный состав воинской части 5517 (г. Уральск) в количестве 60 военнослужащих и 2 единиц техники продолжает принимать участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте (далее – н.п.) Асан, что в 7 километрах от пункта постоянной дислокации (далее – ППД).

На востоке страны военнослужащие павлодарского оперативного полка в количестве 50 военнослужащих и 3 единиц техники приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Жалаулы, что находится на удалении 210 км от пункта постоянной дислокации.

Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) в количестве 100 военнослужащих и 8 единиц техники принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в н.п. Тауш Жангельдинского района на удалении 530 км от ППД.

«Силами первого батальона оперативного назначения заготовлено свыше 500 мешков с песком для укрепления опасных районов. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы. Одновременно с этим проводятся и работы по созданию ручьев для отвода воды в местный лог. Это необходимо для предотвращения затопления дачных участков и дорог», - отмечает заместитель командира роты оперативного назначения воинской части 6697 лейтенант Алишер Кайролдинов.

Личный состав воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 50 военнослужащих и 4 единиц техники, приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий – возвели искусственную дамбу путем подготовки и укладки мешкотары в районе Самаркандского водохранилища, удаление от ППД составляет 110 км.

В самом северном регионе Казахстана – в поселке Заречный Северо-Казахстанской области в проведении противопаводковых мероприятий принимают участие офицеры, сержанты и солдаты воинской части 6637 (г. Петропавловск) в количестве 50 военнослужащих и двух единиц техники.

В целом, с начала паводков было привлечено 1228 военнослужащих, 61 единица авиа и автомобильной техники. Эвакуировано 832 человека, очищено арыков общей протяженностью 8355 метров, уложено 53270 мешкотар, при подрывных работах израсходовано 250 кг аммонита, доставлено гуманитарной помощи – 6800 килограмм.