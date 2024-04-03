Авиация Национальной гвардии МВД доставляет гуманитарный груз

Статьи
201
Айман Аманжолова
[email protected]

Нацгвардия в зоне ЧС: Авиация Нацгвардии и свыше 1000 гвардейцев и 40 единиц техники продолжают участие в противопаводковых мероприятиях

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

             

В районах наводнения круглосуточно работают военнослужащие Национальной гвардии. Они эвакуируют местное население из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов.

За истекшие сутки военнослужащие 6 воинских частей и авиационной базы войск правопорядка приняли участие в противопаводковых мероприятиях в пяти регионах Казахстана – Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Летчики Нацгвардии продолжают эвакуацию сельчан из подтапливаемых населенных пунктов. Так, 2 вертолета МИ-171Е Авиации Национальной гвардии совершили облеты местности в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. Экипажем авиации гвардейцев эвакуировано 28 человек, 18 из которых ­- дети, и доставлено 2 тонны медикаментов и продуктов питания.

Военнослужащие воинской части 6655 в количестве 500 военнослужащих в 4 смены (1, 2 и 3-я смены по 150 человек, 4 смена – 50), а также 17 единиц техники были привлечены к организации службы по недопущению мародёрства вн.п. Кирпичный, что в 10 километрах от ППД.

Личный состав воинской части 5517 (г. Уральск) в количестве 60 военнослужащих и 2 единиц техники продолжает принимать участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте (далее – н.п.) Асан, что в 7 километрах от пункта постоянной дислокации (далее – ППД).

На востоке страны военнослужащие павлодарского оперативного полка в количестве 50 военнослужащих и 3 единиц техники приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Жалаулы, что находится на удалении 210 км от пункта постоянной дислокации.

Личный состав воинской части 6697 (г. Костанай) в количестве 100 военнослужащих и 8 единиц техники принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в н.п. Тауш Жангельдинского района на удалении 530 км от ППД.

«Силами первого батальона оперативного назначения заготовлено свыше 500 мешков с песком для укрепления опасных районов. На наиболее опасных участках проводятся укрепительные работы. Одновременно с этим проводятся и работы по созданию ручьев для отвода воды в местный лог. Это необходимо для предотвращения затопления дачных участков и дорог», - отмечает заместитель командира роты оперативного назначения воинской части 6697 лейтенант Алишер Кайролдинов.

Личный состав воинской части 5451 (г. Караганда) в количестве 50 военнослужащих и 4 единиц техники, приняли участие в проведении противопаводковых мероприятий – возвели искусственную дамбу путем подготовки и укладки мешкотары в районе Самаркандского водохранилища, удаление от ППД составляет 110 км.

В самом северном регионе Казахстана – в поселке Заречный Северо-Казахстанской области в проведении противопаводковых мероприятий принимают участие офицеры, сержанты и солдаты воинской части 6637 (г. Петропавловск) в количестве 50 военнослужащих и двух единиц техники.

В целом, с начала паводков было привлечено 1228 военнослужащих, 61 единица авиа и автомобильной техники. Эвакуировано 832 человека, очищено арыков общей протяженностью 8355 метров, уложено 53270 мешкотар, при подрывных работах израсходовано 250 кг аммонита, доставлено гуманитарной помощи – 6800 килограмм.

#казахстан #паводки #авиация #спасение #Нацгвардия

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
От объявления режима ЧС до возвращения домой
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Скончался первый председатель Сената Казахстана
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Вертолет спешит на помощь
Академии наук Казахстана и Китая будут исследовать проблемы…
Во все времена народ преодолевал невзгоды благодаря сплочен…
Единство должно стать частью нашего государственного бренда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]