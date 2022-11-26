Австралия обыграла Тунис на Чемпионате мира по футболу в Катаре

Единственный гол на 23-й минуте забил Митчелл Дьюк, передает Kazpravda со ссылкой на t.me/sportilinet .

Фото: kp.ru

Австралия одержала первую победу на ЧМ-2022 и поднялась на второе место в группе D.

На 23-й минуте мяч в ворота соперника забил Митчелл Дьюк.

Отметим, что в первом туре ЧМ австралийцы проиграли Франции со счетом 1:4. Тунис сыграл вничью с Данией (0:0). Теперь Австралия с тремя очками занимает второе место в спике.

В последнем туре Австралия встретится с Данией, а Франция - с Тунисом. Оба матча состоятся 30 ноября.