Автобус и легковушка столкнулись в Кызылординской области, 5 человек погибли

Пятеро погибли и четверо получили ранения в аварии на трассе в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сегодня, 3 октября, на 1573/693 км трассы Самара-Шымкент в Кармакшинском районе Кызылординской области произошла авария с участием автобуса и легковушки.

"По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РК", – сообщили в полиции.

В результате ДТП погибли 5 человек, с различными травмами госпитализированы 4 человека.

Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.