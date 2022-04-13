Автобус попал в аварию в Туркестанской области, есть погибшие и пострадавшие

В Туркестанской области на трассе Сарыагаш - Шымкент около 19:00 часов произошла авария, есть погибшие и пострадавшие, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного департамента полиции, автобус марки Yutong, в котором находилось около 30 человек, двигался в направлении Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом. В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и два его пассажира скончались на месте происшествия. Четыре пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших", - сообщили в ДП Туркестанской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство районного отдела полиции и прокуратуры, добавили в пресс-службе.