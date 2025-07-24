Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по ЗКО рассмотрел коллективное обращение жителей региона в отношении действий ТОО «G Motors Uralsk», сообщает Kazpravda.kz

В ходе рассмотрения было установлено, что договоры купли-продажи, заключаемые между покупателем и автосалоном, содержали требование об обязательном прохождении технического обслуживания автомобиля в гарантийный период только в сервисных центрах у официальных дилеров ТОО «G Motors Uralsk».

Нарушение данного требования предусматривало отказ в гарантийном ремонте.

«В соответствии с требованиями Предпринимательского Кодекса РК, навязывание дополнительных условий при реализации товара является недобросовестной конкуренцией и может повлечь ответственность в установленном законом порядке. В этой связи, Департаментом было направлено уведомление в адреc ТОО «G Motors Uralsk» о необходимости прекращения и устранения выявленных нарушений», – сказано в информации.

В настоящее время уведомление было исполнено, договоры приведены в соответствие с действующим законодательством в сфере защиты конкуренции.