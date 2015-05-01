Свежий выпуск Автодорожный ренессанс Дос АЙТУ

Транзитный перекресток

В рамках Государственной прог­раммы «Нұрлы жол» в текущем году продолжится строительство трансконтинентальной магистрали Западная Европа – Западный Китай, а также реализация ряда крупных проектов автодорожной отрасли, связанных с обеспечением современной транспортной сети между регио­нами: Центр – Юг, Центр – Восток и Центр – Запад. В результате выполнения этого комплекса задач Астана будет связана с регионами сетью скоростных дорог, выстроенных по принципу лучевого расхождения. Это во многом упрочит инвестиционную привлекательность Казахстана на международной арене.

Сегодня зарубежные инвесторы видят, что интеграционные процессы в регионе во много раз усиливают ресурсный, финансово-инвестиционный, технологический и транзитный потенциал республики. Казахстан является важной частью континентального сухопутного маршрута, соединяющего Запад и Восток международной автотранспортной магистралью Западная Европа – Западный Китай. Тем не менее пока в стране нет целостной системы совершенных и безо­пасных дорог, ожидать максимального притока инвестиций в экономику республики явно преждевременно.

Действующие в Казахстане международные инвесторы, а также бизнес, предполагающий капиталовложения в нашу экономику, указывают на необходимость дальнейшего совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры страны. При этом они ссылаются не только на собственный опыт, но и на данные Всемирного экономического форума (ВЭФ), согласно которым Казахстан занимает 62-е место среди 149 стран мира по общему состоянию инфраструктуры. В этих данных отмечается, что огромная территория респуб­лики, отсутствие прямого выхода к международным морским путям и неоднородность плотности населения обуславливают высокие транспортные издержки.

В Казахстане доля транспортных расходов в конечной стоимости товара составляет порядка 8–11%. Это намного выше среднего показателя развитых стран – 4%. Безусловно, по территории Казахстан значительно превосходит любую из развитых стран Европы. Но это явно не добавляет нам бонусов в борьбе за мировые инвестиции, особенно в условиях современного накала страс­тей на глобальном рынке капитала. Более того, процессы развития дорожно-транспортной инфраструктуры страны ускоряются и факторами глобального проекта «Экономичес­кий пояс Шелкового пути», в рамках которого Казахстан выступает в качестве транзитного перекрестка между крупнейшими рынками континента – ЕС, Китая, России, стран Центральной Азии, Персидского залива и Ближнего Востока.



Стадии проектов

Согласно данным Комитета автодорог МИР РК, с реализацией проектов автодорожной отрасли в рамках программы «Нұрлы жол», Астану с юго-восточным регионом страны свяжет новая автотрасса первой категории с четырех- и шестиполосным движением, которая будет проходить через города Темиртау, Караганду, Балхаш и Капшагай. Общая протяженность этой автотранспортной линии составит порядка 1 282 км. В текущем году работы ведутся на 9 участках общей протяженностью 250 км. Планируется сдать в эксплуатацию одну полосу автотрассы на участках между Астаной и Темиртау и Алматы – Капшагаем. Вторую полосу планируют завершить в 2016 году. Что касается основного участка автотранспортной линии – от Темиртау до Капшагая протяженностью до 1 тыс. км, то дело здесь, как сообщил председатель Комитета автодорог МИР РК Амангельды Беков, пока находится на стадии разработки проектно-сметной документации. Финансирование работ предусмотрено за счет республиканского бюджета и зай­ма Всемирного банка. Строи­тельные работы на этом сложном участке автотрассы начнутся в апреле 2016 года и будут завершены в 2019 году.

С Усть-Каменогорском столицу республики также свяжет реконструированная автодорога общей протяженностью 1 018 км, которая будет проходить через города Павлодар и Семей. Как сообщил глава ведомства, на участке автодороги Семей – Калбатау уже реконструировано 118 км трассы. В целом на сегодня здесь ведется работа на 16 участках общей протяженностью около 500 км.

Кроме этого, в 2015 году планируется завершить строительство обводной дороги в Павлодаре и соединить астанинскую трассу с автодорогой Павлодар – Семей через строящийся мост на реке Иртыш. Таким образом, на данном маршруте в текущем году будет сдано в эксплуатацию 102 км дорог.

– Оставшиеся участки будут завершены в два этапа в 2016 и 2017 годах, – отмечает А. Беков.

В рамках реализации инфраструктурных проектов «Центр – Юг», «Центр – Восток», «Центр – Запад» в Казахстане будет выстроена целостная система новейших автодорог, связывающих Астану с региональными центрами, городами и моногородами.



С участием финансовых институтов

В рамках реконструкции дороги по направлениям Астана – Актобе – Атырау – Актау планируется строительство автотрассы до города Атырау с выходами на Актау и Астрахань. В общей сложности дорожным строителям здесь предстоит реконструировать порядка 2 000 км дорог. В прошлом году модернизировано 200 км участка Бейнеу – Актау за счет средств международных финансовых институтов.

– Сегодня работы ведутся на 6 участках оставшихся 270 километров, из которых участок Актау – Шетпе протяженностью 170 километров, реконструи­руется за счет внешнего финансирования, – говорит глава комитета.

Наряду с этим на сегодня ведется разработка проектно-сметной документации по участкам Актобе – Атырау и Атырау – Астраханская область, реконструкция которых будет реализовываться за счет средств Национального фонда и займов международных финансовых институтов, утвержденных Координационным советом Правительства РК.

Как отметил Амангельды Беков, на реализацию дорожных проектов из Национального фонда выделено 301,3 млрд. тенге. При этом транш на 2015 год составляет 178 млрд. Также дополнительно планируется привлечь займы международных финансовых институтов в объеме 1 трлн. тенге, в том числе от Всемирного банка – 558 млрд., Азиатского банка развития – 99 млрд. и Европейского банка реконструкции и развития – 170 млрд. тенге.

– В настоящее время Министерством по инвестициям и развитию ведутся переговорные процессы, и до конца текущего года планируется подписать 12 соглашений о займах, – сообщил представитель МИР РК.

Средства международных финансовых институтов будут привлечены на реализацию проектов «Центр – Юг», «Центр – Запад», а также строительство и реконструкцию автодорог по маршрутам Актобе – Атырау – Астрахань, Жетыбай – Жанаозен и Узынагаш – Отар.

В текущем году планируется также начать строительство 27 объектов придорожного сервиса – кемпингов, СТО, теплых боксов и прочих точек обслуживания водителей и пассажиров. В этих и других проектах сервиса будет активно задействован частный бизнес из сферы услуг.

В итоге следует отметить, что новые автодороги позволят увеличить транспортные потоки внутри страны и расширить экспортный потенциал казахстанских производителей товаров и услуг. Кроме того, это станет предпосылкой для активного развития в Казахстане придорожного сервиса как емкой сферы занятости населения регионов.