Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии

Айман Аманжолова
корреспондент

Новое устройство способно вымыть человека с головы до пят за 15 минут, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Компания Science Inc. официально запустила в продажу устройство под названием Mirai Human Washing Machine. Впервые показанная на Всемирной выставке в Осаке в начале этого года, новинка теперь доступна японским потребителям.

Эта капсула работает как высокотехнологичная автоматическая спа-ванна, способная полностью вымыть человека за считанные минуты. Пользователь заходит внутрь и располагается в удобном кресле. После закрытия капсулы система начинает цикл очищения, используя мельчайшие микропузырьки. Затем машина смывает пену и сушит человека, сопровождая процесс расслабляющей музыкой.

По словам представительницы компании Сатико Маэкура, устройство «моет не только тело, но и душу». Кроме того, капсула отслеживает жизненные показатели пользователя — для повышения безопасности и комфорта.

Весь процесс занимает около 15 минут и не требует от человека никаких действий. Интересно, что сам концепт устройства появился еще на выставке в Осаке в 1970 году и был создан компанией Sanyo Electric (ныне Panasonic Holdings).

Председатель Science Ясуаки Аояма увидел ее ребенком и решил возродить идею, оснастив современными технологиями. На выставке 2025 года устройство стало настолько популярным, что компания приняла решение начать его коммерческое производство.

Габариты капсулы — 2,5 метра в длину, один метр в ширину и 2,6 метра в высоту — позволяют комфортно расположиться большинству людей. Очищение происходит с помощью микропузырьков. Такая техника уже используется в премиальных японских салонах и банях. Датчики внутри капсулы отслеживают состояние пользователя, снижая риск обморока, паники или других медицинских проблем.

Устройство выйдет на рынок по цене около 385 000 долларов США. Поэтому продукт ориентирован, прежде всего, на сегмент люксовых коммерческих спа, а не на домашнее использование. Вероятнее всего, такие капсулы появятся в элитных отелях, японских курортах, тематических парках, оздоровительных центрах и комплексах отдыха.

Компания планирует выпустить лишь 40–50 экземпляров, каждый из которых будет собран вручную. Один японский отель уже заказал первый серийный экземпляр, еще 5-8 клиентов выразили предварительный интерес.

