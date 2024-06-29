Автоматы Калашникова, пистолеты и ружья изъяли у жителя Актобе

В тот же день департаментом КНБ по Алматы обнаружено два схрона с оружием, передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности продолжается работа по противодействию незаконному обороту оружия.

«28 июня департаментом КНБ по Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия, в том числе два автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра», - говорится в сообщении.

В тот же день департаментом КНБ по Алматы обнаружено два схрона с оружием.

«Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра», - отметили в комитете.

Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел.

По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса.