Автомобиль упал в реку в Кызылорде: водитель не смог выбраться (видео)

29 ноября около 04:20 утра поступило сообщение на пульт 102 управления полиции города Кызылорда. 27-летний житель города, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, выехал по улице Алтын Орда и опрокинулся в плотину реки Сырдарья.
Один из двух 27-летних граждан, находившихся в автомобиле, выбрался на берег своими силами, а водитель погиб в автомобиле.
Сотрудники полиции проводят проверку, назначены экспертизы.
На место происшествия привлечены специальные технические средства ДЧС, оперативно-спасательный отряд, который вытащил автомобиль из реки около 09:00 часов.