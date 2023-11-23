Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем увеличат время работы

Транспорт, Китай
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Увеличится пропускная способность и время работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета государственных доходов Минфина РК

Фото: пресс-служба КГД

Руководители таможенных служб Казахстана и Китая провели ряд встреч. По инициативе казахстанской стороны достигнуты договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Китаем.

«В частности, самый крупный автомобильный пункт пропуска «Нур жолы» переводится на круглосуточный режим работы, остальные автомобильные пункты пропуска переходят на ежедневный 12-часовой рабочий график.

За счет внедрения на платформе Qoldau электронной очереди при выезде из Казахстана сокращено время пересечения границы, автоматизирована выдача иностранных бланков разрешений Китая.

В рамках централизации контроля за счет удаленной документальной проверки исключен контакт работника таможенного органа с участниками внешнеэкономической деятельности, действия работников пунктов пропуска мониторятся с помощью онлайн-видеожетонов, учет времени пересечения границы ведется посредством интеллектуальных видеокамер», – поделились в КГД.

В итоге поступления по таможенным платежам и налогам за 10 месяцев текущего года составили 3,3 трлн тенге, в том числе НДС на импорт с третьих стран увеличился на 36% и составил 1,5 трлн тенге, что на 100 млрд тенге больше, чем за весь 2022 год, озвучили свежие цифры в ведомстве.

Наряду с этим полностью модернизируются и технически дооснащаются 10 пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном и главное диспетчерское управление в Астане.

«Модернизация предусматривает полную автоматизацию всех бизнес-процессов, а также увеличение количества автомобильных полос на въезд и выезд, что повысит пропускную способность в 6 раз.

Реконструкция пунктов пропуска проводится без их фактического закрытия с ограничением движения транспорта и физических лиц.

Также совершенствуются информационные системы органов госдоходов для оцифровки всех таможенных операций. Завершение планируется в 2024 году», – добавили в комитете.

На границе со странами ЕАЭС для повышения пропускной способности предусмотрена реконструкция пунктов пропуска в рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала.

В рамках реконструкции рассматривается вопрос автоматизации контрольных функций органов госдоходов на казахстанско-кыргызской границе за счет оснащения автоматическими шлагбаумами, видеокамерами со считыванием номеров, весовым оборудованием, подытожили в КГД.

#граница #транспорт #Минфин #международное сотрудничество #КГД #перевозки

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