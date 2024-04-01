Айбота Ертайкызы завоевала «серебро» этапа Гран-при по художественной гимнастике

Ранее она успешно выступила в Эстонии, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала третью медаль этапа Гран-при, который проходит во французском городе Тье.

В финале упражнений с лентой она стала серебряным призером (31.4 балла). Ранее наша соотечественница выиграла «серебро» в упражнений с обручем и «бронзу» в финале с мячом.

В начале марта Айбота завоевала две медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тарту.

В упражнении с обручем Айбота показала третий результат, набрав 32,550 балла.

Также она на турнире отметилась серебряной наградой в упражнении с мячом. Судьи оценили её выступление в 32,700 балла.