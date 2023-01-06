Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Указы и распоряжения , Кадровые назначения
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В списке кадрового резерва госслужащих корпуса «А» Айдар Жарылганов числится в первой категории.
Распоряжением главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен заведующим государственно-правовым отделом Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В списке кадрового резерва государственных служащих корпуса «А», утвержденном Национальной комиссией по кадровой политике при президенте РК, Жарылганов Айдар Тулетаевич числится в первой категории, группе 2.