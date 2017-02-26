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Полнометражный анимационный фильм «Қазақ Елі» был представлен в конкурсной программе и получил высокую оценку ведущих специалистов. Достаточно сказать, что на ежегодном форуме было представлено около сотни коротко­метражных и полнометражных мультфильмов из разных стран, включая Германию, Швейцарию, США, Китай, Россию, Австралию, Францию, Сингапур и другие.

Картина казахстанских мульти­пликаторов получила Гран-при форума в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». «Қазақ Елі» также отмечен дипломом форума за лучшее музыкальное оформление, над которым работали композитор Руслан Шыныкулов и музыкант Жанболат Адилов. Среди наград – почетный приз за лучшую режиссуру. Режиссер картины – Батырхан Дауренбеков, заслуживший международное признание.

– К сожалению, никто из нас не смог поехать на форум в Каир, – говорит автор сценария Бахытжан Кулжабай. – Причина банальна – нет средств. Мы благодарны сотрудникам «Казахфильма», которые привезли наши награды. Конечно, приятно, что наш труд так высоко оценили, будем стараться радовать казахстанцев и дальше своими работами.

Первый исторический мульт­фильм «Қазақ Елі», посвященный 550-летию Казахского ханства, аниматоры шымкентской киностудии «САҚ» выпустили в прошлом году, получив государст­венный заказ на его создание. Мультипликационная лента, в создании которой была использована 2D- и 3D-анимация, повествует о детстве и периоде взросления будущих ханов – Жанибека и Керея. Зрители узнают, как они постигали азы боевых искусств и науки, как возмужали, сплотили казахский народ и выступили вместе с ним за свободу и независимость своей страны.

Появление в Сети официального трейлера мультфильма открыло ему дорогу на Каннский фестиваль. После показа поступили предложения о прокате из Германии, России, ОАЭ и США. Мультфильм переведен на английский, немецкий и русский языки. Не исключено, что после победы в Каире зрительская аудитория «Қазақ Елі» многократно увеличится.