Азамат Сатыбалды назначен президентом АО "Казахфильм"

Фото пресс-службы Министерства культуры и спорта РК

В Министерстве культуры и спорта РК сообщили о назначении Азамата Сатыбалды президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, передает Kazpravda.kz.

Нового руководителя коллективу киностудии представил министр культуры и спорта Асхат Оралов. Он отметил, что координация работы киностудии "Казахфильм" является важной и ответственной задачей.

"Казахфильм", считающийся колыбелью отечественного киноискусства, - это большая производственная организация. В прошлом году при киностудии было создано творческое объединение "Казаханимация". В рамках реализации поручения главы государства по модернизации работы киностудии было приобретено 87 единиц технического оборудования. В ближайшее время необходимо начать второй этап модернизации", - сказал Асхат Оралов.

Он также сообщил, что министерство намерено увеличить к 2030 году долю отечественных фильмов в общем кинопрокате, в том числе анимационных, до 35%. При этом ставится цель довести долю фильмов на казахском языке в прокате до 30%.

Министр пожелал успехов новому руководителю и коллективу киностудии и выразил уверенность в успешной работе.

Азамат Сатыбалдыулы долгое время работал в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, 3 года руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества им. Габита Мусрепова. Ранее он был ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.