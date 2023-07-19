Азарт и скорость

Ее соперники – юные шахматисты, участвовавшие в Международном шахматном фес­тивале «Астана жұлдыздары», посвященном 25-летию столицы. Они не только провели партию, но и получили комментарии о своей игре, а также сделали памятные фотографии.

– Одновременные игры – забавный и захва­тывающий опыт для всех участников. Гроссмейстеры играют с несколькими ребятами с самым разным уровнем подготовки. Это вызов, требующий сосредоточенности, высокой интеллектуальной активности и быстрого принятия решений. Качества, которые развивает такой формат, помогают ребятам стать более уверенными, побороть страх перед более сильными соперниками в будущем, – говорила Динара Садуакасова после игр.

Отметим, что ранее с желающими сыграли казахстанский гроссмейстер, чемпион Азиатских игр, трехкратный чемпион Казахстана по шахматам среди мужчин Муртас Кажгалеев и известный украинский гроссмейстер Виталий Бернадский. Сегодня с юными шахматными энтузиастами сыграет другой гроссмейстер, один из лидеров проходящего турнира – именитый спортсмен из Беларуси Владислав Ковалев.

Международный шахматный фестиваль «Астана жұлдыздары», который завершается сегодня, собрал более 800 шахматис­тов из 16 стран. Значительная часть зарегистрировавшихся – это дети. В рамках фестиваля проходили четыре турнира: этап Кубка РК среди мужчин и женщин, любительский, детский и блиц.

Высокий статус фестиваля подчеркивает уровень участников. Среди рейтинг-фаворитов в Астане выступали американский гроссмейстер Ханс Моке Ниманн, армянские гроссмейстеры Шант Саргсян и Мануэль Петросян. Также в фестивале принимала участие действующая чемпионка Азии среди женщин Дивья Дешмух. Сильные игроки есть и из Индии, Израиля, Украи­ны, Азербайджана и других государств.

Призовой фонд турниров составил рекордную сумму – 40 млн тенге.