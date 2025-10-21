Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению. И первым транзитным грузом станет казахстанское зерно.

«Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на брифинге в Астане.