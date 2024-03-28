Азербайджан станет следующим председателем СВМДА

Политика
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Ануар Калмыков

Страна будет осуществлять председательство в 2024–2026 годах, сменив на этом посту Казахстан

фото из архива "КП"

Решение о следующем государстве – председателе Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии было принято на прошлой неделе Советом министров СВМДА. Все страны – участницы организации приветствовали и решительно поддержали заявку Азербайджана на председательство в структуре в 2024–2026 годах.

В качестве председателя Азербайджан будет координировать всю текущую деятельность СВМДА в течение двухлетнего периода и проведет два мероприятия на высоком уровне – седьмое заседание Совета министров СВМДА во второй половине 2024 года (с которого и начнется председательство Азербайджана), а также Саммит СВМДА в 2026-м.

Азербайджан был в числе первых стран, поддержавших инициативу Казахстана о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, принимал участие в первой Министерской встрече СВМДА в Алматы в 1999 году, на которой состоялось подписание первого учредительного документа организации.

В настоящее время страна успешно выполняет свои функции в качестве координатора по реализации мер доверия в приоритетной сфере «Развитие безопас­ных и эффективных систем транспортных коридоров» при поддержке сокоординаторов – Китая и Индии.

Пост председателя перейдет Азербайджану от Казахстана, который осуществляет данные функции с 2020 года (в 2022 году мандат нашей страны как председателя СВМДА был продлен на еще один двухлетний срок).

В период казахстанского председательства был запущен процесс трансформации Совещания в полноценную международную региональную организацию. В прошлом году принята соответствующая «дорожная карта», вопросы реализации которой рассматривались на заседании Комитета старших должностных лиц (КСДЛ) СВМДА, прошедшем в середине марта в Астане.

Председательство Казахстана сообщило о достигнутом прогрессе и представило планы по реализации «дорожной карты», согласно которым трансформация организации должна быть структурированным, нацеленным на результат и постепенным, но не затяжным процессом.

КСДЛ в Астане также провел первое обстоятельное обсуждение четырех из восьми кластеров Дорожной карты трансформации, включая элементы будущего устава СВМДА. На заседании также обсуждались новые направления сотрудничества в рамках организации, обновление ее правил и процедур.

Кроме того, КСДЛ утвердил проект Меморандума о создании партнерской сети ведущих университетов государств – членов СВМДА для его принятия Советом министров.

Казахстанская сторона также проинформировала КСДЛ о текущей работе по ключевым инициативам председательства, озвученным на шестом Саммите СВМДА в октябре 2022 года. Делегаты обсудили реализацию таких инициатив, как Слет лидеров волонтерских движений государств – членов СВМДА под эгидой Молодежного совета СВМДА, институционализация Финансового саммита СВМДА и создание Совета СВМДА по устойчивой взаимосвязанности.

Также старшие должностные лица одобрили­ установление партнерских отношений между СВМДА и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН).

#Азербайджан #СВМДА #председательство

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