Бабочки, которые приносят удачу

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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Художник Владимир Фатьянов более 30 лет коллекционирует легкокрылых красавиц

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Бабочки у разных народов во все времена считались таинственными существами, связанными с потусторонним миром. К примеру, японцы верят, что залетевшая в дом бабочка приносит счастье. Индейцы считали, что желание, высказанное бабочке, сбудется сразу же, как только она взлетит в небо. У кельтских народов эти насекомые являются символом удачи и богатства. А вот ирландцы никогда не поднимут руку на белых бабочек. Они верят, что в этих существах заключена душа ребенка.

Карагандинец Владимир Фатьянов коллекционирует бабочек не из-за суеверий, а из-за их почти мистической красоты. Он смотрит на этих насекомых с точки зрения художника, кем и является. Владимир Николаевич окончил художественное училище им. А. Кастеева в Шымкенте и уже много лет состоит в Союзе художников Казах­стана. Его увлечение началось с коллекцио­нирования марок и монет с изображением бабочек. А позже, в 90-е годы XX века, карагандинец стал собирать засушенных насекомых. Этот вид коллекционирования называется лепидоптерофилия.

– В то время мои знакомые стали ездить за границу и привозить оттуда сувениры, – говорит Владимир Фатьянов. – Первый экземпляр, который сохранился в моей коллекции, привезла мне владелица художественной галереи. Это была тропическая дневная бабочка из рода морфо. Друг – художник Владимир Проценко – привез из Москвы парусника Улисс. Потом я потихоньку стал собирать сам: ловил и покупал в интернет-магазинах, на аукционах. Обычно бабочки приходят ко мне сложенные. Я учился их расправлять. Много ломал. Сейчас понимаю: правильно делал, что поначалу покупал недорогие экземпляры.

Сейчас в коллекции Владимира Фатьянова более 70 видов бабочек – как широко распространенных, так и редких, находящихся на грани исчезновения. Сколько всего экземпляров, карагандинец не считал. Крупных экзотических бабочек он помещает в рамки поодиночке, а тех, что помельче, группирует и составляет из них панно, дополняя декоративными элементами. Эти оригинальные картины украшают стены в квартире нашего героя. Время от времени он устраивает выставки, где полюбоваться на чудо природы могут все желающие. В апреле бабочками любовались посетители галереи «Алтын ғасыр», а в декабре – карагандинского зоопарка. Причем везде вход был бесплатным.

Больше остальных карагандинца впечатляют тропические бабочки. В его коллекции есть ярко-желтая орнитоптера Голиаф, черный с зеленым отливом хвостоносец Маака и перламутрово-синий морфо Дидиус. Последний экземпляр привлек мое внимание особым сапфировым сиянием своих крыльев. «Морфо» в переводе с древнегреческого значит «красивая». Оказывается, перламутровый блеск этой бабочки появляется за счет особого строения чешуек, которыми покрыты крылышки. Они имеют форму линзы. Ее верхняя часть прозрачна, поэтому пропускает свет, а нижняя отражает его, поскольку затемнена с помощью синего пигмента.

Владимиру удалось заполучить в свою коллекцию уникальный экземпляр – райского птицекрыла. Эта бабочка оби­тает только в Папуа-Новой Гвинее и встречается крайне редко. Она считается вымирающим видом, поэтому ловить ее, продавать и экспортировать запрещено. Райский птицекрыл находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Однако иностранные фермеры разводят редких бабочек не только для сохранения популяции, но и для продажи коллекционерам. Благодаря одному из них нашему герою удалось приобрести желанный экземпляр.

– Через соцсети я нашел фермера из Индонезии, который разводит тропи­ческих бабочек. У него ферма на Новой Гвинее, – рассказывает коллекционер. – Потом мы с ним созвонились. Карлос, так зовут фермера, спросил меня, сколько бабочек я куплю, и твердил «бизнес-баттерфляй». Я ему объяснял, что никакой бизнес на бабочках не делаю. Даже отправлял видеозаписи с выставки в зоопарке, которую я бесплатно устраивал для детей. В итоге спустя полтора года мне все-таки прислали трех бабочек райского птицекрыла. Считаю, что фермер недорого взял – по 50 долларов за каждую.

У этой бабочки поистине чарующий окрас. Крылья самца желто-зеленые с бархатисто-черным обрамлением. Они обладают тоненькими, изящно изогнутыми хвостиками на задних крыльях. Такого украшения нет ни у одного представителя другого вида. Самки райского птицекрыла невзрачные и куда менее яркие, чем самцы. Вообще в мире бабочек особи мужского пола миниатюрнее, изящнее и привлекательнее, чем их подруги.

– Считается, что райская бабочка приносит удачу и благополучие, – отмечает наш герой. – Они в рамочках висят в кабинетах у бизнесменов в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и Австралии. Наши люди тоже верят в их чудесные способности. У меня на выставке был такой случай. Девушки подошли к рамке с райской бабочкой, по очереди дотрагиваются до нее и загадывают желание. Я спросил: «Что вы делаете?» Они посмотрели на меня с недоумением и говорят: «Вы бабочек собираете и не знаете, что они приносят удачу?! Об этом же в Интернете написано!»

Есть в коллекции Владимира Фатьянова и бабочка-рекордсмен – это павлиноглазка атлас. Обитает в лесах Юго-Восточной Азии, Китая, Таиланда и Индонезии. Она действительно кажется гигантом в мире бабочек. У этой павлиноглазки атлас самые большие крылья: их площадь достигает 260 кв. см, а размах – 30 см.

– В моей коллекции не такие уж крупные особи – 20 и 22 сантиметра в длину, – продолжает Владимир Фатьянов. – Сразу скажу, что они пойманы не в дикой природе. Этих бабочек вырастили на ферме в Китае. Они живут не больше восьми суток. Почему? Потому что им нечем есть – у них нет ни ротика, ни хоботка. Бабочки живут только за счет того, что накопили, находясь в стадии гусеницы.

В Индии этих бабочек разводят ради шелковой нити. Ею гусеница опутывает себя, создавая кокон для защиты от насекомых. Эта нить отличается от той, что создает тутовый шелкопряд. Она коричневая, крепкая и шерстистая. Ткань из такого материала называют фагаровым шелком.

Чтобы сохранить бабочек в хорошем состоянии, Владимир Николаевич ничем их специально не обрабатывает. Он правильно их расправляет, высушивает, приклеивает на подложку и вставляет в рамку. Никаких особых условий для их хранения не требуется. Рассказывая об этом, коллекционер заботливо поправляет рамки с бабочками, которые висят на стене недостаточно ровно. Заметно, что наш герой испытывает удовольствие, глядя на этих прекрасных представителей фауны.

Существует много примет, связанных с бабочками. Например, если увидишь трех рядом сидящих легкокрылых красавиц – тебе скоро повезет. Когда рядом с тобой порхает оранжевая или коричневая бабочка – это к прибыли. Если насекомое село на твою руку – жди признания в любви, а если на ногу – тебе гарантирован успех.

#художник #коллекционер #бабочки #Владимир Фатьянов

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