Баха, поправляйся!

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев объявил состав команды на ближайшие игры против Сан-Марино и Словении, которые пройдут в рамках отбора ЧЕ-2024. Напомним: ранее в расширенном списке значилось 40 игроков. В окончательный же вошли 27 футболистов.

Это вратари Игорь Шацкий («Шахтер», Караганда), Бекхан Шайзада («Ордабасы», Шымкент), Данил Устименко («Кайрат», Алматы); защитники Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Багдат Каиров, Руслан Валиуллин (оба – «Тобол», Костанай), Ян Вороговский, Александр Марочкин, Тимур Досмагамбетов (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия); полузащитники Рамазан Оразов («Копер», Словения), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Аслан Дарабаев, Абзал Бейсебеков, Исламбек Куат (все – «Астана»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Александр Зуев (ИМТ, Сербия), Ислам Чесноков («Тобол»); нападающие Абат Аймбетов («Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Иван Свиридов («Шахтер»).

Список только опубликовали, как пришло очень неприятное извес­тие из Турции. В матче 12-го тура местного чемпионата по футболу, в рамках которого встречались две коман­ды из Стамбула («Бешикташ» и «Истанбул Башакшехир»), казахстанский полузащитник «Бешикташа», лучший в истории нашего футбола бомбардир и лидер национальной сборной Бахтиер Зайнутдинов получил травму.

На 36-й минуте встречи наш футболист в попытке отобрать мяч у ганца Джерома Опоку получил удар локтем по лицу. У казахстанца опух глаз и открылся порез под ним. Пос­ле оказания экстренной медицинской помощи казахстанца заменили на 41-й минуте, а затем доставили в больницу.

После поединка главный тренер «Бешикташа» Рыза Чалымбай (кстати, его клуб выиграл со счетом 1:0) сообщил, что у Бахтиера сломан нос. Позже из клуба пришло сообщение о том, что Зайнутдинову была сделана операция.

В это же время с заявлением выступила пресс-служба Казахстанской федерации футбола: «Уважаемые болельщики! Бахтиер Зайнутдинов получил серьезную травму, и его участие в предстоящих матчах национальной сборной маловероятно. Пока не станет известно заключение врачей, мы не можем точно сказать, насколько серьезна травма Бахтиера. О складывающейся ситуации сообщим в ближайшее время. А пока желаем Бахе скорейшего выздоровления!»