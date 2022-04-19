Бакалавриат со сроком обучения 2,5 года стартует с нового учебного года – МОН РК

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов озвучил преимущества бакалавриата со сроком обучения 2,5 года, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Этот проект очень важен. Очень много работодателей как раз говорят о том, что мы очень долго готовим кадры – в течение 4-х лет. В пилотном режиме мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров. И в зависимости от того, на базе 11 класса они пойдут в университет либо на базе колледжа, будут обучаться в течение определенного времени, но срок обучения будет гораздо короче, чем обучение в обычном бакалавриате», - сообщил глава МОН.

Такой формат, по его словам, позволит в короткие сроки обеспечивать рынок труда необходимыми кадрами.

«Пилот стартует в этом году с начала нового учебного года. У нас пилотный проект в ряде вузов. Сейчас мы смотрим, в каких вузах, мы думаем, что это будет в столице и Алматы», – заявил Аймагамбетов.

Между тем, подчеркнул министр, если у человека, завершившего такой бакалавриат, появится желание дальше пойти отучиться и получить степень полного бакалавра, то у него такая возможность будет – он может вернуться в вуз и добрать кредиты и, соответственно, получает искомую степень бакалавра.