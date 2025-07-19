Как мы уже сообщали, обладательницей «Золотой лиры» – Гран-при конкурса исполнителей эстрадной пес­ни – стала певица из области Жетысу Алмагуль Батталиева. Приз за первое место в детском музыкальном конкурсе выиграл Мирас Нагашыбай из Алматинской области. А в танцевальном проекте Dream Dance Fest в младшей возрастной категории первое место заняли танцовщицы образцового народного танцевального ансамбля «Балбұлақ» из Школы искусств им. Мулькамана Калауова из Кызылорды.

В этом конкурсе приняли участие 22 коллектива из России, Беларуси и Казахстана.

– К конкурсу готовились тщательно, мы прошли предварительный отбор, получили официальное приглашение, – рассказала руководитель ансамбля, заведующая хореографическим отделением школы Айгуль Куттымуратова. – Мы достойно представили казахскую культуру и искусство, исполнив танец «Нұр шашу». На сцену девочки вышли в национальных костюмах, традиционных украшениях. В танце использовали домбру и торсык. Отмечу, что у всех соперников был высокий уровень хореографии. Горжусь, что мои девочки справились с волнением и прекрасно исполнили композицию.

Фестиваль объединил свыше 6,5 тыс. участников из 44 стран: музыкантов, певцов, поэтов, актеров, циркачей, уличных артистов. Витебск посетило более 200 тыс. зрителей. В церемонии открытия фестиваля и награж­дении победителей принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Участие в «Славянском базаре» оставило у детей незабываемые впечатления, рассказывают родители, сопровождавшие их в поездке. Дедушка и бабушка юной танцовщицы Алимы Тажбеновой – Талгат и Патима Шагиевы – отметили, что благодаря креативным идеям Айгуль Куттымуратовой путешествие выдалось интересным и насыщенным.

– Кроме самого выступления, дети приняли участие в мастер-классах, совершили экскурсии по достопримечательностям Витебска, Вологды, Москвы, – рассказала Патима-әже. – Особо отмечу высочайший уровень организации фестиваля, царившую там теплую атмосферу. Общаясь с участниками из других государств, наши ребята взглянули на мир другими глазами, получили огромный опыт и вдохновение. А на награж­дение вышли все 12 девочек, скандируя: «Казах­стан! Кызыл­орда! «Балбұлақ»!» Их радость была такой искренней!

Танцевальный ансамбль «Балбұлақ» создан в 1998 году. В 2012-м коллективу присвоено звание «Образцовый народный ансамбль». В его репертуаре – народные, классические и современные хореографические постановки. «Балбұлақ» – победитель ряда областных, респуб­ликанских и международных конкурсов. Многие его воспитанницы сегодня выступают на больших сценах в составе Государственного театра танца «Наз», ансамбля «Салтанат», танцевальной группы «Томирис».